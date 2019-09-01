Віце-президент США: Ми продовжимо підтримувати Україну

Джерело: Заява віце-президента США Майкла Пенса під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, яку транслював FoxNews

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну з питань безпеки і територіальної цілісності.

Пряма мова: "Між США та Україною - надзвичайно сильні стосунки, ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Це почалося ще з 2014 року, з того часу ми сильно підтримуємо територіальну цілісність і народ України. Ми й надалі продовжимо підтримувати Україну, зокрема з питань безпеки і територіальної цілісності, що включає і Крим".

Деталі: Як заявив Пенс, він чекає можливості обговорити з главою української держави питань, що стосуються прогресу у виконанні "Мінських угод", питань безпеки.

"У першу чергу мені хочеться обговорити питання енергонезалежності України, нашої можливої співпраці в галузі енергетики та економіки. Також мені хочеться почути більше про прогрес у питанні впровадження реформ. З нетерпінням чекаю можливості обговорити питання енергетики, енергоресурсів, яким чином це питання розвивається", додав Пенс.

У свою чергу Володимир Зеленський висловив подяку за підтримку України, "за те, що США завжди захищали і не змінювали позицію щодо нашої територіальної цілісності і суверенітету" і зазначив щодо реформ, що "нова Верховна Рада працює лише три дні".

"У перший же день ми зареєстрували 74 - чи близько того - законів, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не лише боротися, а й перемогти корупцію, 5 вересня почне роботу Антикорупційний суд, ми перезапускаємо інші антикорупційні органи ... Призначено нового голову Служби безпеки, тепер в нас нарешті новий генпрокурор, новий молодий уряд ...Ми дійсно налаштовані побороти корупцію і дати можливість бізнесу, економіці дійсно розвиватися в Україні", - зазначив Зеленський.

"Чесно кажучи, чекати 5 років зовсім не хочеться ... Упродовж першого року нашої влади ми хочемо запустити усі головні реформи, яких очікує українське суспільство", - додав президент.

Згодом в Офісі президента України повідомили, що під час зустрічі сторони "обговорили ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру в Україну, у фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні".

"Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з президентом Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

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