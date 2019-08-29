Новини 29 серпня: початок Верховної Ради 9 скликання, новий Кабмін

Верховна Рада 9 скликання розпочала свою роботу та обрала склад нового Кабміну — новини, які були актуальні 29 серпня.

Про Раду 9.0

На першому засіданні парламенту 9-го скликання 29 серпня народні депутати склали присягу. Нова Верховна Рада створила 5 фракцій і одну депутатську групу у парламенті.

Голосами 382 новообраних депутатів головою Верховної Ради було обрано керівника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Руслана Стефанчука було обрано першим заступником голови парламенту. За нього віддали свої голоси 330 народних депутатів. Заступником спікера стала представниця "Батьківщини" Олена Кондратюк, отримавши 318 голосів нардепів.

Про Кабмін

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром України заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Міністром оборони призначено позаштатного радника Зеленського Андрія Загороднюка.

Міністром закордонних справ призначено Вадима Пристайка.

Міністром внутрішніх справ залишили Арсена Авакова під "персональну відповідальність" Зеленського.

Решта складу нового Кабміну — за посиланням.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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