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"Слуга народу" і Зеленський уже подали більше 70 законопроектів

П'ятниця, 30 серпня 2019, 12:15

Джерело: сайт Верховної Ради

Фракція "Слуга народу" та президент Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної Ради 9 скликання зареєстрували 74 законопроекти.

Наразі на сайті ВР зареєстровано 74 проекти закону, які внесла "Слуга народу", з них 20 – ініційовані президентом.

5 з них зареєстрував "слуга народу" Данило Гетманцев. Всі вони стосуються економічної політики.

Крім того, є низка ініціатив щодо розвитку технологій під керівництвом міністра цифрової трансформації віце-прем’єра Михайла Федорова.

Кілька проектів закону стосуються роботи органів державної влади, зокрема Верховної Ради та діяльності нардепів.

Також низку законотворчих ініціатив зареєстрували мажоритарники та "Опозиційна платформа – За життя".

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Теми: Слуга народуВерховна РадазаконодавствопрезидентЗеленський
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