"Слуга народу" і Зеленський уже подали більше 70 законопроектів
Джерело: сайт Верховної Ради
Фракція "Слуга народу" та президент Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної Ради 9 скликання зареєстрували 74 законопроекти.
Наразі на сайті ВР зареєстровано 74 проекти закону, які внесла "Слуга народу", з них 20 – ініційовані президентом.
5 з них зареєстрував "слуга народу" Данило Гетманцев. Всі вони стосуються економічної політики.
Крім того, є низка ініціатив щодо розвитку технологій під керівництвом міністра цифрової трансформації віце-прем’єра Михайла Федорова.
Кілька проектів закону стосуються роботи органів державної влади, зокрема Верховної Ради та діяльності нардепів.
Також низку законотворчих ініціатив зареєстрували мажоритарники та "Опозиційна платформа – За життя".
Нагадаємо:
- 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. Нардепи склали присягу. Засідання почалося о 10 ранку 29 серпня і закінчилося о 02 годині 30 серпня.
- За цей час нардепи встигли призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд, генпрокурора Руслана Рябошапку.
- Крім того, Рада у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
- Також ВР призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.
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