"Слуга народу" і Зеленський уже подали більше 70 законопроектів

Джерело: сайт Верховної Ради

Фракція "Слуга народу" та президент Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної Ради 9 скликання зареєстрували 74 законопроекти.

Наразі на сайті ВР зареєстровано 74 проекти закону, які внесла "Слуга народу", з них 20 – ініційовані президентом.

5 з них зареєстрував "слуга народу" Данило Гетманцев. Всі вони стосуються економічної політики.

Крім того, є низка ініціатив щодо розвитку технологій під керівництвом міністра цифрової трансформації віце-прем’єра Михайла Федорова.

Кілька проектів закону стосуються роботи органів державної влади, зокрема Верховної Ради та діяльності нардепів.

Також низку законотворчих ініціатив зареєстрували мажоритарники та "Опозиційна платформа – За життя".

Нагадаємо:

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають