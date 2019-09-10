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Новини 10 вересня: закон про імпічмент, прес-конференція Сенцова та Кольченка

Вівторок, 10 вересня 2019, 21:36

Рада галопом прийняла закон про імпічмент, колишні бранці Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко дали прес-конференцію — новини, які були актуальні 10 вересня.

Про імпічмент

Верховна Рада прийняла у цілому законопроект президента Володимира Зеленського  про імпічмент. Закон підтримали 244 нардепи від "Слуги народу" і один позафракційний.

Тут ми розповідаємо, що зміниться для президента України і за що його можуть прибрати з посади.

Про Сенцова і Кольченка

Через кілька днів після звільнення з російського полону колишні бранці Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко дали в Києві велику прес-конференцію.

"Українська правда" опублікувала найцікавіші епізоди зі спілкування Сенцова і Кольченка з журналістами.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект, яким скасовуються так звані "правки Лозового", а НАБУ і ДБР отримує право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

Громадський рух "Чесно" зафіксував перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9-го скликання.

Зеленський представив Віталія Коваля як нового голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Харківський окружний адміністративний суд визнав перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова незаконним.

Українська правда

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