Новости 10 сентября: закон об импичменте, пресс-конференция Сенцова и Кольченка
Рада галопом приняла закон об импичменте, бывшие пленники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дали пресс-конференцию — новости, которые были актуальны 10 сентября.
Об импичменте
Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Закон поддержали 244 нардепа от "Слуги народа" и один внефракционный.
Тут мы рассказываем, что изменится для президента Украины и за что его могут убрать с должности.
О Сенцове и Кольченко
Через несколько дней после возвращения с российского плена бывшие пленники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дали в Киеве большую пресс-конференцию.
"Украинская правда" опубликовала самые интересные эпизоды с разговора Сенцова и Кольченка с журналистами.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку.
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Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.
Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.
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