Зеленський пропонує посилити владу директора ДБР

Президент Володимир Зеленський пропонує не діліти повноваження директору Державного бюро розслідувань із заступниками.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: 10 вересня на сайті Верховної Ради з’явився президентський законопроект

№ 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

У випадку прийняття законодавчої ініціативи, очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначає існуючий закон.

Статті про проведення конкурсу на заступників керівника ДБР пропонується виключити, натомість директору хочуть додати повноваження особисто призначати і звільнювати своїх заступників.

Також у документі виключається участь прем’єр-міністра у призначенні директора ДБР.

"Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу", - йдеться у законопроекті.

Крім цього, Зеленський пропонує закріпити повноваження директора приймати рішення щодо дисциплінарного стягнення з працівників ДБР на основі рішення відповідної комісії. У чинному законі таке рішення приймає дисциплінарна комісія без участі директора.

Президент хоче закріпити статут ДБР як державного правоохоронного органу замість центрального органу виконавчої влади.

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Передісторія:

Згідно із заявами директора ДБР Романа Труби, наразі розслідуються 11 кримінальних проваджень фігурантом яких є Петро Порошенко. По ним колишнього президента періодично викликають на допити в бюро, на які він не з’являється.

На думку Порошенка, існуючі провадження порушені Трубою на "основні вигадок і брехні", а сам директор "забув про власний сором і гідність". Він вважає, що Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Очільник ДБР всі закиди Порошенка відкидає та говорить, що екс-президент заперечує дійсність.

Нагадуємо: