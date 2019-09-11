Зеленский предлагает усилить власть директора ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает не делить полномочия директору Государственного бюро расследований с заместителями.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: 10 сентября на сайте Верховной Рады появился президентский законопроект

№ 2116 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

В случае принятия законодательной инициативы, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определяет существующий закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР предлагается исключить, зато директору хотят добавить полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. "Директор Государственного бюро расследований назначается на должность Президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса", - говорится в законопроекте.

Кроме этого, Зеленский предлагает закрепить полномочия директора принимать решение о дисциплинарного взыскании с работников ГБР на основании решения соответствующей комиссии. В действующем законе такое решение принимает дисциплинарная комиссия без участия директора.

Президент хочет закрепить статус ГБР как государственного правоохранительного органа вместо центрального органа исполнительной власти.

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Предыстория:

Согласно заявлениям директора ГБР Романа Трубы, сейчас расследует 11 уголовных производств фигурантом яких является Петр Порошенко. По ним бывшего президента периодически вызывают на допросы в бюро, на которые он не приходит.

По мнению Порошенко, существующие производства открыты Трубой на "основные выдумок и лжи", а сам директор "забыл о собственном стыде и достоинстве". Он считает, что Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Глава ГБР все обвинения Порошенко отвергает и говорит, что экс-президент отрицает действительность.

Напоминаем: