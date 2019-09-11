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Зеленский предлагает усилить власть директора ГБР

Среда, 11 сентября 2019, 12:56
Зеленский предлагает усилить власть директора ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает не делить полномочия директору Государственного бюро расследований с заместителями.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: 10 сентября на сайте Верховной Рады появился президентский законопроект

№ 2116 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

В случае принятия законодательной инициативы, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определяет существующий закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР предлагается исключить, зато директору хотят добавить полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей. 

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. "Директор Государственного бюро расследований назначается на должность Президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса", - говорится в законопроекте.

Кроме этого, Зеленский предлагает закрепить полномочия директора принимать решение о дисциплинарного взыскании с работников ГБР на основании решения соответствующей комиссии. В действующем законе такое решение принимает дисциплинарная комиссия без участия директора.

Президент хочет закрепить статус ГБР как государственного правоохранительного органа вместо центрального органа исполнительной власти.

Узнать больше: Зеленая книга. Что хочет изменить Зеленский в Конституции

Предыстория:

  • Согласно заявлениям директора ГБР Романа Трубы, сейчас расследует 11 уголовных производств фигурантом яких является Петр Порошенко. По ним бывшего президента периодически вызывают на допросы в бюро, на которые он не приходит.
  • По мнению Порошенко, существующие производства открыты Трубой на "основные выдумок и лжи", а сам директор "забыл о собственном стыде и достоинстве". Он считает, что Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.
  • Глава ГБР все обвинения Порошенко отвергает и говорит, что экс-президент отрицает действительность.

Напоминаем:

  • Президент Владимир Зеленский внес законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.
  • В конце августа 45 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о Государственном бюро расследований.
  • Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что у Порошенко готовят представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не соответствуют Конституции.

Темы: ГБРЗеленскийзаконодательство
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