Зеленский подписал снятие неприкосновенности с нардепов

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Среда, 11 сентября 2019, 13:15

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: информация на сайте Верховной Рады.

Детали: На странице законопроекта указывается, что 11 сентября его вернули с подписью президента.

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Предыстория:

История вопроса:

  • Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
  • После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашениипообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.
  • Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
  • 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный судобоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
  • 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционнымпроект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
  • 20 июня 2018 года Конституционныйсуд признал конституционным законопроект Порошенко.
  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
  • Зеленский во время инаугурационнойречи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
  • В партии Зеленского "Слуга народа"утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Олександр Шумилин, УП

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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