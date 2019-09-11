Зеленский подписал снятие неприкосновенности с нардепов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: информация на сайте Верховной Рады.

Детали: На странице законопроекта указывается, что 11 сентября его вернули с подписью президента.

Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады.

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