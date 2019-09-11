Зеленский подписал снятие неприкосновенности с нардепов
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Среда, 11 сентября 2019, 13:15
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Источник: информация на сайте Верховной Рады.
Детали: На странице законопроекта указывается, что 11 сентября его вернули с подписью президента.
Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.
Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады.
Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности
Предыстория:
История вопроса:
- Согласно Конституции, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.
- После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашениипообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.
- 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосовала уже новая Верховная Рада.
- Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.
- 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный судобоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
- 6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционнымпроект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.
- 20 июня 2018 года Конституционныйсуд признал конституционным законопроект Порошенко.
- Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.
- Зеленский во время инаугурационнойречи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.
- В партии Зеленского "Слуга народа"утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.
Олександр Шумилин, УП
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