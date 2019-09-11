Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17
Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
Источник: интервью DW депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири
Дословно: "По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых".
По мнению Пири, требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17.
Что было раньше: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.
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Цемаха отпустили. Реакция соцсетей
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Предыстория:
- 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха в оккупированной части Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
- На суде прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
- 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Цемах был в списке обмена. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать России свидетеля по делу MH17.
- Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.