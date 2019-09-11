Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.

Источник: интервью DW депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири

Дословно: "По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых".

По мнению Пири, требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17.

Что было раньше: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.

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