Новини 11 вересня: новий військовий прокурор, закон про незаконне збагачення
Рябошапка віддав крісло Матіоса Чумаку, Рада почала повертати закон про незаконне збагачення з бонусом для корупціонерів — новини, які були актуальні 11 вересня.
Про Чумака
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив екс-нардепа від БПП Віктора Чумака заступником генпрокурора – головним військовим прокурором.
Про незаконне збагачення
Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала президентський законопроект, яким пропонується збільшити суму доходів, після якої починається незаконне збагачення. За відповідний законопроект проголосували 316 народних депутатів.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
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