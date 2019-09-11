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Новини 11 вересня: новий військовий прокурор, закон про незаконне збагачення

Середа, 11 вересня 2019, 21:09

Рябошапка віддав крісло Матіоса Чумаку, Рада почала повертати закон про незаконне збагачення з бонусом для корупціонерів — новини, які були актуальні 11 вересня.

Про Чумака

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив екс-нардепа від БПП Віктора Чумака заступником генпрокурора – головним військовим прокурором.

Про незаконне збагачення

Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала президентський законопроект, яким пропонується збільшити суму доходів, після якої починається незаконне збагачення. За відповідний законопроект проголосували 316 народних депутатів.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. Таким чином недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Нардепи від "Європейської солідарності" зареєстрували проект постанови про скасування голосування за законопроект про імпічмент.

Зеленський позбавив дипломатичних рангів "надзвичайних і повноважних послів" народних депутатів від "Європейської солідарності" Артура Герасимова та Володимира Ар’єва та екс-депутата Георгія Логвинського.

Соборне відділення поліції міста Дніпро сьогодні проводило обшуки у Центральному офісі Приватбанку.

Російська Федерація змінила офіційну позицію щодо дати, від якої вона отримала контроль над Кримським півостровом.

Українська правда
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