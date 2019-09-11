Фракція Порошенка заблокувала підписання закону про імпічмент

Нардепи від "Європейської солідарності" зареєстрували проект постанови про скасування голосування за законопроект про імпічмент.

Джерело: сайт Верховної Ради.

Деталі: Проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) підготували 13 нардепів. Серед них Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Степан Кубів, Микола Княжицький та інші.

Тексту документа на сайті Ради наразі немає. Лише вказано, що він надійшов до парламенту і переданий на розгляд керівництву.

Наразі спікер ВР не може підписати закон про імпічмент, оскільки, згідно з регламентом, Рада спершу має розглянути проект постанови про скасування рішення.

Що було раніше. 10 вересня Верховна Рада прийняла у цілому законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Ухвалення закону ознаменувалося скандалом, оскільки його на одному засіданні розглядали і в першому, і в другому читанні.

Після прийняття закону у першому читанні частина депутатів просили дати час на ознайомлення з прийнятим законопроектом і внесення поправок і наполягали, щоб у другому читанні і в цілому закон розглядали на наступному засіданні.

Однак спікер Ради Дмитро Разумков таке прохання проігнорував, поставив на голосування законопроект у цілому, і фракція "Слуги народу" дала в його підтримку 244 голоси.

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