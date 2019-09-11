Новости 11 сентября: новый военный прокурор, закон о незаконном обогащении
Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку, Рада начала возвращать закон о незаконном обогащении с бонусом для коррупционеров — новости, которые были актуальны 11 сентября.
О Чумаке
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора – главным военным прокурором.
О незаконном обогащении
Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала президентский законопроект, которым предлагается увеличить уровень незаконного обогащения за который могут привлечь к ответственности. За соответствующий законопроект проголосовали 316 народных депутатов.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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