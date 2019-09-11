Новости 11 сентября: новый военный прокурор, закон о незаконном обогащении

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Среда, 11 сентября 2019, 21:09

Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку, Рада начала возвращать закон о незаконном обогащении с бонусом для коррупционеров — новости, которые были актуальны 11 сентября.

О Чумаке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора – главным военным прокурором.

О незаконном обогащении

Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала президентский законопроект, которым предлагается увеличить уровень незаконного обогащения за который могут привлечь к ответственности. За соответствующий законопроект проголосовали 316 народных депутатов.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Таким образом неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Нардепы от "Европейской солидарности" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Соборное отделение полиции города Днепр сегодня проводило обыски в центральном офисе Приватбанка.

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом.

Украинская правда

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