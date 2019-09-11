Рябошапка віддав крісло Матіоса Чумаку

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Середа, 11 вересня 2019, 10:17

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив екс-нардепа Віктора Чумака заступником генпрокурора – головним військовим прокурором.

Джерело: сайт ГПУ

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка… 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора – головним військовим прокурором".

Деталі. 10 вересня кандидатуру Чумака погодив президент Володимир Зеленський.

Довідка. Віктор Чумак народився 5 червня 1958 року. У 1995 році закінчив Київський університет імені Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби.

У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Віктор Чумак був народним депутатом 7-го (обирався від "Удару" Віталія Кличка) та 8-го (обирався від БПП) скликань.

З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної ради з питань запобігання і протидії корупції, а з 2014 року – на посаді заступника голови цього комітету.

Що було раніше: 2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

Рябошапка пообіцяв Україні Римський статут і перехідне правосуддя. Що це таке

Передісторія: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Рябошапка


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