Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.

Источник: сайт ГПУ.

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ В. Бедрикивского".

Детали: Ранее Рябошапка также уволил Дмитрия Сторожука с должности первого заместителя генпрокурора.

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