Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов

5102 просмотра
Четверг, 12 сентября 2019, 10:53

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.

Источник: сайт ГПУ.

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ В. Бедрикивского".

Детали: Ранее Рябошапка также уволил Дмитрия Сторожука с должности первого заместителя генпрокурора.

Читайте также: Рябошапка пообещал Украине Римский статут и переходное правосудие. Что это такое

Предыстория:

  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором.
  • 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.
  • Севрук был первым заместителем генпрокурора Виктора Шокина. В апреле-мае 2016 года был и.о. генпрокурора.
  • В июне 2016 года генпрокурор Юрий Луценко уволил Севука. В то же время источники УП в Генпрокуратуре сообщили, что Севрука на самом деле перевели на другую должность – в частности, назначили проректором в Академию прокуратуры.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Генпрокуратура увольнение Рябошапка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку 11 сентября 2019, 10:17
Рябошапка рассказал, что будет с военными прокурорами 9 сентября 2019, 14:08
Рябошапка хочет аудита "дел Майдана": Можно было продвинуться дальше 9 сентября 2019, 13:49
Все новости
Главные новости
Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов
"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты
"Хотят сделать ручных зверят" – в "Слуге народа" жалуются на Офис президента
Сутки в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен
Все новости
школа

Сколько должен весить рюкзак школьника и как его выбрать?

Кино

Что посмотреть в сентябре

советы

Автомобильная аптечка: 10 вещей, которые там должны быть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів