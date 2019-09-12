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Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов

Четверг, 12 сентября 2019, 10:53
Рябошапка уволил своего первого заместителя и начальника одного из департаментов

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.

Источник: сайт ГПУ.

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ В. Бедрикивского".

Детали: Ранее Рябошапка также уволил Дмитрия Сторожука с должности первого заместителя генпрокурора.

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Предыстория:

  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором.
  • 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.
  • Севрук был первым заместителем генпрокурора Виктора Шокина. В апреле-мае 2016 года был и.о. генпрокурора.
  • В июне 2016 года генпрокурор Юрий Луценко уволил Севука. В то же время источники УП в Генпрокуратуре сообщили, что Севрука на самом деле перевели на другую должность – в частности, назначили проректором в Академию прокуратуры.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураувольнениеРябошапка
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