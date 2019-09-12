Місцеві вибори можуть відбутися до нового року

8362 перегляди
Четвер, 12 вересня 2019, 12:20

В Офісі президента обговорюють можливість проведення місцевих виборів 8 грудня.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.

Деталі: Відзначається, що на Банковій дискусія з цього приводу ще продовжується, але, схоже, "бліцкриг продовжиться".

Раніше один з депутатів "Слуги народу" Олександр Качура, який наразі займається питанням відставки ЦВК, в інтерв’ю УП не виключав варіанту, що місцеві вибори можуть бути навесні, коли, як очікується, закінчиться процес децентралізації.

Передісторія:

  • Чергові місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.
  • 16 липня парламентський представник Зеленського Руслан Стефанчук заявляв, що Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів.
  • Очільниця партії "Голос" Юлія Клименко заявляла, що її політична сила не підтримує ідею позачергових виборів до місцевих рад у 2019 році. 
  • 21 липня після оголошення даних національного екзит-полу щодо парламентських виборів президент Володимир Зеленський сказав "стосовно місцевих виборів не розслаблятись".
  • 23 липня голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що що місцеві вибори в Україні пройдуть таки у 2020 році.
  • 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
  • Верховна Рада може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК 12 вересня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу