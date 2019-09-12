Місцеві вибори можуть відбутися до нового року
В Офісі президента обговорюють можливість проведення місцевих виборів 8 грудня.
Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.
Деталі: Відзначається, що на Банковій дискусія з цього приводу ще продовжується, але, схоже, "бліцкриг продовжиться".
Раніше один з депутатів "Слуги народу" Олександр Качура, який наразі займається питанням відставки ЦВК, в інтерв’ю УП не виключав варіанту, що місцеві вибори можуть бути навесні, коли, як очікується, закінчиться процес децентралізації.
Передісторія:
- Чергові місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.
- 16 липня парламентський представник Зеленського Руслан Стефанчук заявляв, що Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів.
- Очільниця партії "Голос" Юлія Клименко заявляла, що її політична сила не підтримує ідею позачергових виборів до місцевих рад у 2019 році.
- 21 липня після оголошення даних національного екзит-полу щодо парламентських виборів президент Володимир Зеленський сказав "стосовно місцевих виборів не розслаблятись".
- 23 липня голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що що місцеві вибори в Україні пройдуть таки у 2020 році.
- 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
- Верховна Рада може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК 12 вересня.
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