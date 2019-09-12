Місцеві вибори можуть відбутися до нового року

В Офісі президента обговорюють можливість проведення місцевих виборів 8 грудня.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента.

Деталі: Відзначається, що на Банковій дискусія з цього приводу ще продовжується, але, схоже, "бліцкриг продовжиться".

Раніше один з депутатів "Слуги народу" Олександр Качура, який наразі займається питанням відставки ЦВК, в інтерв’ю УП не виключав варіанту, що місцеві вибори можуть бути навесні, коли, як очікується, закінчиться процес децентралізації.

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