Местные выборы могут состояться до нового года

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Четверг, 12 сентября 2019, 12:20

В Офисе президента обсуждают возможность проведения местных выборов 8 декабря.

Источник: собеседники УП в Офисе президента.

Детали: Отмечается, что на Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но, похоже, "блицкриг продолжится".

Ранее один из депутатов "Слуги народа" Александр Качура, который сейчас занимается вопросом отставки ЦИК в интервью УП не исключал варианта, что местные выборы могут быть весной, когда, как ожидается, закончится процесс децентрализации.

Предыстория:

  • Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.
  • 16 июля парламентский представитель Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.
  • Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что ее политическая сила не поддерживает идею внеочередных выборов в местные советы в 2019 году.
  • 21 июля после объявления данных национального экзит-пола относительно парламентских выборов президент Владимир Зеленский сказал "насчет местных выборов не расслабляться". 
  • 23 июля глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут все-таки в 2020 году.
  • 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
  • Верховная Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК 12 сентября.

Украинская правда

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