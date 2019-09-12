Местные выборы могут состояться до нового года

В Офисе президента обсуждают возможность проведения местных выборов 8 декабря.

Источник: собеседники УП в Офисе президента.

Детали: Отмечается, что на Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но, похоже, "блицкриг продолжится".

Ранее один из депутатов "Слуги народа" Александр Качура, который сейчас занимается вопросом отставки ЦИК в интервью УП не исключал варианта, что местные выборы могут быть весной, когда, как ожидается, закончится процесс децентрализации.

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