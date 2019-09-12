Скандальний суд заборонив владі займати УПЦ КП та її майно

Ліквідована Українська Православна Церква Київського Патріархату заявляє, що Окружний адмінсуд Києва за її позовом визнав протиправним наказ Мінкультури про скасування статутів УПЦ КП і заборонив органам державної та місцевої влади займати церкву та її майно.

Джерело: повідомлення на сайті УПЦ КП.

Дослівно: "11 вересня 2019 року суддею Русланом Арсірієм винесено ухвалу про забезпечення позову".

"Суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів УПЦ КП та Київської патріархії".

"Суд заборонив Міністерству юстиції, Міністерству культури, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії УПЦКП та її майна".

Деталі: В ухвалі також вказується, що подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила Православна церква України, заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя.

Також суд заборонив цій ліквідкомісії вчиняти будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.

В УПЦ КП знову наголосили, що їхня ліквідація незаконна і є "спробою керівництва ПЦУ отримати доступ до коштів і майна Київської патріархії".

Що було раніше: 27 липня синод ПЦУ створив комісію щодо ліквідації і передачі всього майна УПЦ КП.

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