Скандальний суд заборонив владі займати УПЦ КП та її майно
Ліквідована Українська Православна Церква Київського Патріархату заявляє, що Окружний адмінсуд Києва за її позовом визнав протиправним наказ Мінкультури про скасування статутів УПЦ КП і заборонив органам державної та місцевої влади займати церкву та її майно.
Джерело: повідомлення на сайті УПЦ КП.
Дослівно: "11 вересня 2019 року суддею Русланом Арсірієм винесено ухвалу про забезпечення позову".
"Суд засвідчив протиправність наказу Міністерства культури України, яким скасовано чинність статутів УПЦ КП та Київської патріархії".
"Суд заборонив Міністерству юстиції, Міністерству культури, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії, що стосуються Київської патріархії УПЦКП та її майна".
Деталі: В ухвалі також вказується, що подання ліквідкомісією Київської патріархії УПЦ КП, яку створила Православна церква України, заяви про відмову від позову та про припинення представництва інтересів Київської патріархії адвокатом, уповноваженим Патріархом Філаретом, суд вважає перешкоджанням доступу до правосуддя.
Також суд заборонив цій ліквідкомісії вчиняти будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.
В УПЦ КП знову наголосили, що їхня ліквідація незаконна і є "спробою керівництва ПЦУ отримати доступ до коштів і майна Київської патріархії".
Що було раніше: 27 липня синод ПЦУ створив комісію щодо ліквідації і передачі всього майна УПЦ КП.
Передісторія:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії все ж перейшли до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- Священний синод ПЦУ позбавив Філарета правєпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
- На 20 червня Філарет скликав "помісний собор", який "постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України".
- На з’їзді 20 червня підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет. Крім того "синод" Філарета заявив про свої права на всі кошти і храми, які були у підпорядкуванні УПЦ КП.
- 12 липня стало відомо, що ліквідована УПЦ КП звернулася до скандального Окружного адміністративного суду Києва, щоб заборонити Київраді та Київській адміністрації вчиняти будь-які дії щодо передачі чи користування іншим особам, крім УПЦ КП, деяких об’єктів нерухомого майна.
- 30 липня Філарет звернувся до Мін'юсту з проханням продовжити реєстрацію УПЦ КП, у відповідь, Мінкульт нагадав, що УПЦ КП було ліквідовано 15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору.
- 31 липня Філарет заявив, що Томос православної церкви України не такий як у інших православних церков. Він також турбувався, щоб у ліквідованої УПЦ КП не забрали майна.