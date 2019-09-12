Ликвидированная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет, что Окружной админсуд Киева по ее иску признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил органам государственной и местной власти трогать церковь и ее имущество.

Источник: сообщение на сайте УПЦ КП.

Дословно: "11 сентября 2019 года судьей Русланом Арсирием вынесено решение об обеспечении иска".

"Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии".

"Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества".

Детали: В постановлении также указывается, что подачу ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала Православная церковь Украины, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствованием доступу к правосудию.

Также суд запретил этой ликвидкомиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

В УПЦ КП снова подчеркнули, что их ликвидация незаконна и является "попыткой руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имуществу Киевской патриархии".

Что было раньше: 27 июля синод ПЦУ создал комиссию по ликвидации и передаче всего имущества УПЦ КП.

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