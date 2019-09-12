Скандальный суд запретил властям трогать УПЦ КП и ее имущество
Ликвидированная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет, что Окружной админсуд Киева по ее иску признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил органам государственной и местной власти трогать церковь и ее имущество.
Источник: сообщение на сайте УПЦ КП.
Дословно: "11 сентября 2019 года судьей Русланом Арсирием вынесено решение об обеспечении иска".
"Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии".
"Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества".
Детали: В постановлении также указывается, что подачу ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала Православная церковь Украины, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствованием доступу к правосудию.
Также суд запретил этой ликвидкомиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.
В УПЦ КП снова подчеркнули, что их ликвидация незаконна и является "попыткой руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имуществу Киевской патриархии".
Что было раньше: 27 июля синод ПЦУ создал комиссию по ликвидации и передаче всего имущества УПЦ КП.
Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
- Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея.
- На 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который "постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
- На съезде 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет. Кроме того "синод" Филарета заявил о своих правах на все средства и храмы, которые были в подчинении УПЦ КП.
- 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП– из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужение.
- 12 июля стало известно, что ликвидированная УПЦ КП обратилась в скандальный Окружный административный суд Киева, чтобы запретить Киевсовету и Киевской администрации совершать любые действия по передаче или пользованию другими лицами, кроме УПЦ КП, некоторых объектов недвижимого имущества.
- 30 июля Филарет обратился в Минюст с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП, в ответ, Минкульт напомнил, что УПЦ КП была ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.
- 31 июля Филарет заявил, что Томос православной церкви Украины не такой как у других православных церквей. Он также беспокоился, чтобы у УПЦ КП не забрали имущество.