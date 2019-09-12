Арахамія розповів, як Зеленський матюкав кнопкодавів

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Четвер, 12 вересня 2019, 15:17

"Президент Володимир Зеленський обматюкав народних депутатів, які кнопкодавили на засіданнях Верховної Ради напередодні.  

Джерело: коментар голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в кулуарах ВР

Нардепа запитали, як відреагував президент на кнопкодавство.

Пряма мова: "Якщо пропустити мати (реакції – ред.) - не було".

Деталі: За його словами, наступного тижня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де ще раз піднімуть це питання.

Він також розповів, що з двома "слугами народу", яких піймали на кнопкодавстві, уже провели бесіду і вони віддадуть свою місячну заробітну плату на благодійність.

Пряма мова: "На фракції, яка буде наступного тижня, окремо винесуть це питання, тому що це була наша обіцянка…Ви ж розумієте, не було жодного сенсу це робити. Це якась дурниця… Я не знаю навіть, як це пояснити".

Водночас Арахамія розповів, що партійна дисципліна у "Слузі народу" працює не "на кнуті", а на "ідеології".

Що було раніше: Журналістам УП розповіли, що Зеленський не церемониться зі своїм оточенням може бути досить жорстким, злитися і навіть матюкатися. Але лайку президента не сприймають негативно, мовляв, якщо Зеленський при комусь матюкається, то він довіряє цій людині.

Нагадаємо: 

  • Наразі в Раді журналісти "піймали" трьох нардепів на кнопкодавстві: "слугу народу" Сергія Литвиненка, "слугу народу" Олену Копанчук та самовисуванця Олександра Ковальова.
  • 12 вересня кнопкодави від "Слуги народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.
  • Ковальов своє кнопкодавство ніяк не прокоментував. Після того, як його спіймали "на гарячому", Ковальов погрожував журналістам.
  • Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.

Знати більше:"Президентські брейншторми та інші секрети Офісу Зеленського"

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Верховна Рада Зеленський кнопкодавство Слуга народу


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