Арахамія розповів, як Зеленський матюкав кнопкодавів

"Президент Володимир Зеленський обматюкав народних депутатів, які кнопкодавили на засіданнях Верховної Ради напередодні.

Джерело: коментар голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в кулуарах ВР

Нардепа запитали, як відреагував президент на кнопкодавство.

Пряма мова: "Якщо пропустити мати (реакції – ред.) - не було".

Деталі: За його словами, наступного тижня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де ще раз піднімуть це питання.

Він також розповів, що з двома "слугами народу", яких піймали на кнопкодавстві, уже провели бесіду і вони віддадуть свою місячну заробітну плату на благодійність.

Пряма мова: "На фракції, яка буде наступного тижня, окремо винесуть це питання, тому що це була наша обіцянка…Ви ж розумієте, не було жодного сенсу це робити. Це якась дурниця… Я не знаю навіть, як це пояснити".

Водночас Арахамія розповів, що партійна дисципліна у "Слузі народу" працює не "на кнуті", а на "ідеології".

Що було раніше: Журналістам УП розповіли, що Зеленський не церемониться зі своїм оточенням може бути досить жорстким, злитися і навіть матюкатися. Але лайку президента не сприймають негативно, мовляв, якщо Зеленський при комусь матюкається, то він довіряє цій людині.

Нагадаємо:

Наразі в Раді журналісти "піймали" трьох нардепів на кнопкодавстві: "слугу народу" Сергія Литвиненка, "слугу народу" Олену Копанчук та самовисуванця Олександра Ковальова.

12 вересня кнопкодави від "Слуги народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.

Ковальов своє кнопкодавство ніяк не прокоментував. Після того, як його спіймали "на гарячому", Ковальов погрожував журналістам.

Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.

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