Арахамия рассказал, как Зеленский материл кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые кнопкодавили на заседаниях Верховной Рады накануне.

Источник: комментарий председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах ВР

Нардепа спросили, как отреагировал президент на кнопкодавства.

Прямая речь: "Если пропустить маты (реакции - ред.) - не было".

Детали: По его словам, на следующей неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", где еще раз поднимут этот вопрос.

Он также рассказал, что с двумя "слугами народа", которых поймали на кнопкодавстве, уже провели беседу и они отдадут свою месячную заработную плату на благотворительность.

Прямая речь: "На фракции, которая будет на следующей неделе, отдельно вынесут этот вопрос, потому что это было наше обещание... Вы же понимаете, не было никакого смысла это делать. Это какая-то ерунда... Я не знаю даже, как это объяснить".

Также Арахамия рассказал, что партийная дисциплина в "Слуге народа" работает не "на кнуте", а на "идеологии".

Напомним: