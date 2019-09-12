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Арахамия рассказал, как Зеленский материл кнопкодавов

Четверг, 12 сентября 2019, 15:17
Арахамия рассказал, как Зеленский материл кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые кнопкодавили на заседаниях Верховной Рады накануне.

Источник: комментарий председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах ВР

Нардепа спросили, как отреагировал президент на кнопкодавства.

Прямая речь: "Если пропустить маты (реакции - ред.) - не было".

Детали: По его словам, на следующей неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", где еще раз поднимут этот вопрос.

Он также рассказал, что с двумя "слугами народа", которых поймали на кнопкодавстве, уже провели беседу и они отдадут свою месячную заработную плату на благотворительность.

Прямая речь: "На фракции, которая будет на следующей неделе, отдельно вынесут этот вопрос, потому что это было наше обещание... Вы же понимаете, не было никакого смысла это делать. Это какая-то ерунда... Я не знаю даже, как это объяснить".

Также Арахамия рассказал, что партийная дисциплина в "Слуге народа" работает не "на кнуте", а на "идеологии".

Что было раньше: Журналистам УП рассказали, что Зеленский не церемонится со своим окружением и может быть достаточно жестким, злиться и даже материться. Но брань президента не воспринимают негативно, мол, если Зеленский при ком матерится, то он доверяет этому человеку.

Напомним: 

Знать больше: "Президентские брейнштормы и другие секреты Офиса Зеленского"

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадаЗеленскийкнопкодавствоСлуга народа
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