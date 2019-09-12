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Розпуск ЦВК стане підґрунтям для референдумів – екс-заступник голови

Четвер, 12 вересня 2019, 22:27

Зміна складу Центральної виборчої комісії, яку ініціював президент Володимир Зеленський, готує підґрунтя для ймовірних референдумів.

Джерело: екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі "Нині вже" на hromadske.

Пряма мова: "Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не в цьому році, то в наступному, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК…

Можливо це буде зміна Конституції, або затвердження Мінських домовленостей на референдумі".

Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • Під час президентської кампанії Зеленський казав, що один із головних принципів програми і внутрішніх принципів його команди – "народовладдя".
  • 21 травня голова Адміністрації президента Андрій Богдан допустив проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
  • 30 серпня Зеленський подав у Раду законопроект №1015, у якому запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.
  • Парламент направив законопроект до Конституційного суду. Рішення підтримали 338 депутатів.
  • 9 вересня Зеленський направив у Раду подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".
  • ЦВК відкинула звинувачення Зеленського, заявивши, що вони нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
  • 11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського про розпуск Центрвиборчкому.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКреферендум
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