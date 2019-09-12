Розпуск ЦВК стане підґрунтям для референдумів – екс-заступник голови

8444 перегляди
Четвер, 12 вересня 2019, 22:27

Зміна складу Центральної виборчої комісії, яку ініціював президент Володимир Зеленський, готує підґрунтя для ймовірних референдумів.

Джерело: екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі "Нині вже" на hromadske.

Пряма мова: "Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не в цьому році, то в наступному, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК…

Можливо це буде зміна Конституції, або затвердження Мінських домовленостей на референдумі".

Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • Під час президентської кампанії Зеленський казав, що один із головних принципів програми і внутрішніх принципів його команди – "народовладдя".
  • 21 травня голова Адміністрації президента Андрій Богдан допустив проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
  • 30 серпня Зеленський подав у Раду законопроект №1015, у якому запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.
  • Парламент направив законопроект до Конституційного суду. Рішення підтримали 338 депутатів.
  • 9 вересня Зеленський направив у Раду подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".
  • ЦВК відкинула звинувачення Зеленського, заявивши, що вони нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
  • 11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського про розпуск Центрвиборчкому.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЦВК референдум


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В "Слузі народу" розповіли, як ділитимуть місця в новій ЦВК 12 вересня 2019, 14:37
Рада у четвер не розглядатиме розпуск ЦВК – Арахамія 12 вересня 2019, 12:59
Депутатам роздали постанову про звільнення усіх членів ЦВК 12 вересня 2019, 11:14
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу