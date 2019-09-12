Розпуск ЦВК стане підґрунтям для референдумів – екс-заступник голови
Зміна складу Центральної виборчої комісії, яку ініціював президент Володимир Зеленський, готує підґрунтя для ймовірних референдумів.
Джерело: екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі "Нині вже" на hromadske.
Пряма мова: "Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не в цьому році, то в наступному, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК…
Можливо це буде зміна Конституції, або затвердження Мінських домовленостей на референдумі".
Знати більше: Чому Зеленський розпускає ЦВК?
Передісторія:
- Під час президентської кампанії Зеленський казав, що один із головних принципів програми і внутрішніх принципів його команди – "народовладдя".
- 21 травня голова Адміністрації президента Андрій Богдан допустив проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- 30 серпня Зеленський подав у Раду законопроект №1015, у якому запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.
- Парламент направив законопроект до Конституційного суду. Рішення підтримали 338 депутатів.
- 9 вересня Зеленський направив у Раду подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за "вмотивованим поданням президента".
- ЦВК відкинула звинувачення Зеленського, заявивши, що вони нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
- 11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського про розпуск Центрвиборчкому.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua