Розпуск ЦВК стане підґрунтям для референдумів – екс-заступник голови

Зміна складу Центральної виборчої комісії, яку ініціював президент Володимир Зеленський, готує підґрунтя для ймовірних референдумів.

Джерело: екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі "Нині вже" на hromadske.

Пряма мова: "Можливо, хтось поставив собі за мету якщо не в цьому році, то в наступному, прийняти рішення, щодо яких важлива буде роль ЦВК…

Можливо це буде зміна Конституції, або затвердження Мінських домовленостей на референдумі".

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