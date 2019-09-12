Роспуск ЦИК станет основой для референдумов – экс-зампред

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Четверг, 12 сентября 2019, 22:27

Изменение состава Центральной избирательной комиссии, которое инициировал президент Владимир Зеленский, готовит почву для возможных референдумов.

Источник: экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в эфире "Нині вже" на hromadske.

Прямая речь: "Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решения, относительно которых важна будет роль ЦИК...

Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме".

Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

Предыстория:

  • В ходе президентской кампании Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды – "народовластие".
  • 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией.
  • 30 августа Зеленский подал в Раду законопроект №1015, в котором предложил предоставить народу право законодательной инициативы.
  • Парламент направил законопроект в Конституционный суд. Решение поддержали 338 депутатов.
  • 9 сентября Зеленский направил в Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента".
  • ЦИК отвергла обвинения Зеленского, заявив, что они нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.
  • 11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского о роспуске Центризбиркома.

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Темы: ЦИК референдум


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