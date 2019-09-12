Роспуск ЦИК станет основой для референдумов – экс-зампред
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Четверг, 12 сентября 2019, 22:27
Изменение состава Центральной избирательной комиссии, которое инициировал президент Владимир Зеленский, готовит почву для возможных референдумов.
Источник: экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в эфире "Нині вже" на hromadske.
Прямая речь: "Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решения, относительно которых важна будет роль ЦИК...
Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме".
Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?
Предыстория:
- В ходе президентской кампании Зеленский говорил, что один из главных принципов программы и внутренних принципов его команды – "народовластие".
- 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией.
- 30 августа Зеленский подал в Раду законопроект №1015, в котором предложил предоставить народу право законодательной инициативы.
- Парламент направил законопроект в Конституционный суд. Решение поддержали 338 депутатов.
- 9 сентября Зеленский направил в Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента".
- ЦИК отвергла обвинения Зеленского, заявив, что они нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.
- 11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского о роспуске Центризбиркома.
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