Роспуск ЦИК станет основой для референдумов – экс-зампред

Изменение состава Центральной избирательной комиссии, которое инициировал президент Владимир Зеленский, готовит почву для возможных референдумов.

Источник: экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в эфире "Нині вже" на hromadske.

Прямая речь: "Возможно, кто-то поставил себе целью если не в этом году, то в следующем, принять решения, относительно которых важна будет роль ЦИК...

Возможно это будет изменение Конституции, или утверждение Минских договоренностей на референдуме".

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