Суркіс у день народження отримав 2-мільйонний подарунок від дочки

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Суркіс задекларував подарунок, який отримав у день народження.

Джерело: повідомлення Суркіса про зміни в майновому стані

Деталі: Презент народному обранцеві зробила громадянка України Суркіс Світлана Григорівна – так звати його 47-річну дочку.

Депутат не зазначив, що саме отримав у подарунок, однак вказав вартість – 2 140 532 гривень.

Згідно з декларацією, подарунок був у негрошовій формі.

Суркіс повідомив про зміни у своїх статках 12 вересня, але вказав, що отримав подарунок саме 4 вересня – у День народження.

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