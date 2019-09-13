Суркіс у день народження отримав 2-мільйонний подарунок від дочки
П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:01
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Суркіс задекларував подарунок, який отримав у день народження.
Джерело: повідомлення Суркіса про зміни в майновому стані
Деталі: Презент народному обранцеві зробила громадянка України Суркіс Світлана Григорівна – так звати його 47-річну дочку.
Депутат не зазначив, що саме отримав у подарунок, однак вказав вартість – 2 140 532 гривень.
Згідно з декларацією, подарунок був у негрошовій формі.
Суркіс повідомив про зміни у своїх статках 12 вересня, але вказав, що отримав подарунок саме 4 вересня – у День народження.
Передісторія:
- Відомий бізнесмен Григорій Суркіс пройшов у Верховна Раду 9 скликання 17-тим номером у списку "Опозиційної платформи – За життя", одним із лідерів якої є кум президента Росії Віктор Медведчук.
- У фінансовому звіті за ІІ квартал 2019 року партія "Опозиційна платформа – За життя" серед своїх спонсорів вказала і Суркіса.
- У кінці серпня президент Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
- Медведчук назвав абсурдними слова Зеленського про непрозорість фінансування політсили.
- Водночас, 4 вересня на святкуванні 70-го дня народження Суркіса журналісти помітили голову СБУ Івана Баканова та першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.
- На святі також були очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр Володимир Гройсман та екс-генпрокурор Юрій Луценко.
- Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.
Соня Лукашова, УП