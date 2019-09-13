Суркис в день рождения получил 2-миллионный подарок от дочери

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григорий Суркис задекларировал подарок, который получил в День рождения.

Источник: сообщение Суркиса об изменениях в имущественном состоянии

Детали: Презент народному избраннику сделала гражданка Украины Суркис Светлана Григорьевна – так зовут его 47-летнюю дочь.

Депутат не указал, что именно получил в подарок, однако отметил стоимость – 2 140 532 гривен.

Согласно декларации, подарок был в неденежной форме.

Суркис сообщил об изменениях в своем имуществе 12 сентября, но указал, что получил подарок именно 4 сентября – в День рождения.

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