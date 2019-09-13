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Суркис в день рождения получил 2-миллионный подарок от дочери

Пятница, 13 сентября 2019, 11:01
Суркис в день рождения получил 2-миллионный подарок от дочери

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григорий Суркис задекларировал подарок, который получил в день рождения.

Источник: сообщение Суркиса об изменениях в имущественном состоянии

Детали: Презент народному избраннику сделала гражданка Украины Суркис Светлана Григорьевна – так зовут его 47-летнюю дочь.

Депутат не указал, что именно получил в подарок, однако отметил стоимость – 2 140 532 гривен.

Согласно декларации, подарок был в неденежной форме.

Суркис сообщил об изменениях в своем имуществе 12 сентября, но указал, что получил подарок именно 4 сентября – в День рождения.

Предыстория:

  • Известный бизнесмен Григорий Суркис прошел в Верховную Раду 9 созыва 17-м номером в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента России Виктор Медведчук.
  • В финансовом отчете за второй квартал 2019 гоа партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" среди своих спонсоров указала и Суркиса.
  • В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
  • Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
  • В то же время, 4 сентября на праздновании дня рождения Суркиса журналисты заметили главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника Зеленского Сергея Шефира.
  • На празднике были также глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко.
  • Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Суркисдекларации
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