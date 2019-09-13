Суркис в день рождения получил 2-миллионный подарок от дочери
Пятница, 13 сентября 2019, 11:01
Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Григорий Суркис задекларировал подарок, который получил в день рождения.
Источник: сообщение Суркиса об изменениях в имущественном состоянии
Детали: Презент народному избраннику сделала гражданка Украины Суркис Светлана Григорьевна – так зовут его 47-летнюю дочь.
Депутат не указал, что именно получил в подарок, однако отметил стоимость – 2 140 532 гривен.
Согласно декларации, подарок был в неденежной форме.
Суркис сообщил об изменениях в своем имуществе 12 сентября, но указал, что получил подарок именно 4 сентября – в День рождения.
Предыстория:
- Известный бизнесмен Григорий Суркис прошел в Верховную Раду 9 созыва 17-м номером в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента России Виктор Медведчук.
- В финансовом отчете за второй квартал 2019 гоа партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" среди своих спонсоров указала и Суркиса.
- В конце августа Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
- Медведчук назвал абсурдными слова Зеленского о непрозрачности финансирования политсилы.
- В то же время, 4 сентября на праздновании дня рождения Суркиса журналисты заметили главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника Зеленского Сергея Шефира.
- На празднике были также глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко.
- Приехали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.
Соня Лукашова, УП