Аваков теж був на дні народження Суркіса – ЗМІ

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр Володимир Гройсман та екс-генпрокурор Юрій Луценко також були на святкуванні 70-річчя давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса.

Джерело: розслідування "Епоха Суркіса. Продовження" програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

Деталі: Розслідувачі не змогли записати відео, як візитери залишають свято, припустивши, що Гройсман, Луценко та Аваков поїхали від Суркіса в автомобілях через підземний паркінг – на відміну від більшості поважних гостей.

Водночас, факт присутності посадовців на річниці Суркіса підтвердили журналістам три незалежні джерела.

На прохання назвати причини, з яких міністр був на дні народження нардепа, Аваков пояснив, що очолює фізкультурно-спортивне товариство "Динамо", а в підконтрольних йому відомствах розслідувань стосовно Суркіса немає.

Що було раніше: 4 вересня на святкування дня народження Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.

Суркіс святкував свою річницю в елітному готелі "Інтерконтиненталь" у центрі Києва.

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