Аваков теж був на дні народження Суркіса – ЗМІ
Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр Володимир Гройсман та екс-генпрокурор Юрій Луценко також були на святкуванні 70-річчя давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса.
Джерело: розслідування "Епоха Суркіса. Продовження" програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").
Деталі: Розслідувачі не змогли записати відео, як візитери залишають свято, припустивши, що Гройсман, Луценко та Аваков поїхали від Суркіса в автомобілях через підземний паркінг – на відміну від більшості поважних гостей.
Водночас, факт присутності посадовців на річниці Суркіса підтвердили журналістам три незалежні джерела.
На прохання назвати причини, з яких міністр був на дні народження нардепа, Аваков пояснив, що очолює фізкультурно-спортивне товариство "Динамо", а в підконтрольних йому відомствах розслідувань стосовно Суркіса немає.
Що було раніше: 4 вересня на святкування дня народження Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.
Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.
Суркіс святкував свою річницю в елітному готелі "Інтерконтиненталь" у центрі Києва.
Передісторія:
- У кінці серпня президент Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
- Медведчук назвав абсурдними слова Зеленського про непрозорість фінансування політсили.
- Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.
- У фінансовому звіті за ІІ квартал 2019 року партія "Опозиційна платформа – За життя" серед своїх спонсорів вказала і Григорія Суркіса.
- Раніше "Схеми" розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенком, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.
- У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
- 15 квітня Крючкова екстрадували з Німеччини до України, 17 квітня взяли під варту.
- 19 квітня бізнесмена випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень і зобов'язали носити електронний браслет.
- Самі Суркіси (міноритарні акціонери напівдержавного "Запоріжжяобленерго") теж фігурують у справі Крючкова. Поки лише як свідки, але слідство офіційно досліджує їхню роль у цій корупційній схемі.