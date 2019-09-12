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Аваков теж був на дні народження Суркіса – ЗМІ

Четвер, 12 вересня 2019, 21:40
Аваков теж був на дні народження Суркіса – ЗМІ

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр Володимир Гройсман та екс-генпрокурор Юрій Луценко також були на святкуванні 70-річчя давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса.

Джерело: розслідування "Епоха Суркіса. Продовження" програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

Деталі: Розслідувачі не змогли записати відео, як візитери залишають свято, припустивши, що Гройсман, Луценко та Аваков поїхали від Суркіса в автомобілях через підземний паркінг – на відміну від більшості поважних гостей. 

Водночас, факт присутності посадовців на річниці Суркіса підтвердили журналістам три незалежні джерела.

На прохання назвати причини, з яких міністр був на дні народження нардепа, Аваков пояснив, що очолює фізкультурно-спортивне товариство "Динамо", а в підконтрольних йому відомствах розслідувань стосовно Суркіса немає.

Що було раніше: 4 вересня на святкування дня народження Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.

Суркіс святкував свою річницю в елітному готелі "Інтерконтиненталь" у центрі Києва.

Передісторія:

  • У кінці серпня президент Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
  • Медведчук назвав абсурдними слова Зеленського про непрозорість фінансування політсили.
  • Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.
  • У фінансовому звіті за ІІ квартал 2019 року партія "Опозиційна платформа – За життя" серед своїх спонсорів вказала і Григорія Суркіса.
  • Раніше "Схеми" розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенком, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • 15 квітня Крючкова екстрадували з Німеччини до України, 17 квітня взяли під варту.
  • 19 квітня бізнесмена випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень і зобов'язали носити електронний браслет.
  • Самі Суркіси (міноритарні акціонери напівдержавного "Запоріжжяобленерго") теж фігурують у справі Крючкова. Поки лише як свідки, але слідство офіційно досліджує їхню роль у цій корупційній схемі.

Теми: АваковСуркіс
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