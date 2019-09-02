У Станиці Луганській почнуть будувати міст: блокпост бойовиків знято – Зеленський

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Понеділок, 2 вересня 2019, 12:22

Джерело: засідання представників влади за участю президента.

У Станиці Луганській з'явилася можливість будувати міст.  

Президент Володимир Зеленський: "Невеличкі є перемоги і досягнення. Демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганської блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим стратегічним питанням.

Починаємо будувати міст у Станиці Луганській" .

Деталі. Раніше командування Операції об’єднаних сил повідомило, що станом на 9 ранку 2 вересня українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди в районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.

У той же час, як заявляв штаб, бойовики демонтажні роботи не проводили, а навпаки укріплювали "тимчасову споруду синього кольору з надписом СЦКК (кунг)".

Що цьому передувало: 29 серпня Тристороння контактна група провела відеоконференцію за участю представників ОРДЛО. Представники місії СММ ОБСЄ констатували, що бойовики не демонтували фортифікаційні споруди, а встановили контейнер із шинами з піском довкола нього, тоді як українська сторона виконала зобов'язання з розмінування.

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.

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Теми: Донбас Луганська область ООС


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