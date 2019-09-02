У Станиці Луганській почнуть будувати міст: блокпост бойовиків знято – Зеленський

Джерело: засідання представників влади за участю президента.

У Станиці Луганській з'явилася можливість будувати міст.

Президент Володимир Зеленський: "Невеличкі є перемоги і досягнення. Демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганської блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим стратегічним питанням.

Починаємо будувати міст у Станиці Луганській" .

Деталі. Раніше командування Операції об’єднаних сил повідомило, що станом на 9 ранку 2 вересня українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди в районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.

У той же час, як заявляв штаб, бойовики демонтажні роботи не проводили, а навпаки укріплювали "тимчасову споруду синього кольору з надписом СЦКК (кунг)".

Що цьому передувало: 29 серпня Тристороння контактна група провела відеоконференцію за участю представників ОРДЛО. Представники місії СММ ОБСЄ констатували, що бойовики не демонтували фортифікаційні споруди, а встановили контейнер із шинами з піском довкола нього, тоді як українська сторона виконала зобов'язання з розмінування.

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