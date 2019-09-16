Новини 16 вересня: "божевільні cлуги народу", ремонт моста в Дніпрі

Богдан сказав, що у партії "Слуга народу" є "божевільні люди, психічно хворі", прокуратура оголосила в розшук підлеглих Філатова — новини, які були актуальні 16 вересня.

Про "божевільних"

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що у президентській партії "Слуга народу" є психічно хворі і божевільні нардепи.

Про підлеглих Філатова

Посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.

Богдан вважає журналістів корумпованими й бажає, щоб засоби масової інформації здійснили самостійне "очищення".

Народний депутат від "Слуги народу", який мітить на пост голови КМДА, Олександр Ткаченко просить прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці.

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в обсязі 74,4 мільярда гривень.

Народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів.