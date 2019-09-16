Новости 16 сентября: "сумасшедшие слуги народа", ремонт моста в Днепре

Богдан сказал, что в партии "Слуга народа" есть "сумасшедшие люди, психически больные", прокуратура объявила в розыск подчиненных Филатова — новости, которые были актуальны 16 сентября.

О "сумасшедших"

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в президентской партии "Слуга народа" есть психически больные и безумные нардепы.

О подчиненных Филатова

Должностных лиц горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств, объявили в розыск.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил решение своего предшественника Анатолия Матиоса, из-за которого декларации военных прокуроров изъяли из публичного доступа.

Богдан считает журналистов коррумпированными и желает, чтобы средства массовой информации совершили самостоятельную "чистку".

Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 миллиарда гривен.

Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов.