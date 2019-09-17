ЄС очікує невідкладного розслідування серії нападів на Гонтареву

У делегації Європейського союзу в Україні очікують невідкладного розслідування серії нападів на колишню главу НБУ Валерію Гонтареву та покарання винних.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій делегацією у вівторок у відповідь на пожежу в будинку Гонтаревої під Києвом, пише "Європейська правда".

"Нещодавні очевидні серії нападів на колишню главу НБУ і її майно неприпустимі, як заявив сьогодні вранці президент України", - йдеться у повідомленні делегації ЄС у Twitter.

"Ми очікуємо, що правоохоронні органи невідкладно проведуть розслідування і притягнуть до відповідальності винних", - заявили у представництві Європейського союзу.

Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням.

Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили у ніч на 17 вересня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський.