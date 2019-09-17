Зеленський про Гонтареву: Право на безпеку не залежить від колишніх посад

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Вівторок, 17 вересня 2019, 10:35

Президент Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів оперативного розслідування обставин пожежі в будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої у с. Гореничі Київської області.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.

В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд)".

Деталі: Голова держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Підпал дому Гонтаревих
Підпал дому Гонтаревих
Нацполіція

Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотлаПоліція за записами камер відеоспостереження встановила,, що близько 03-ї ночі невідома особа перелазила через паркан домоволодіння.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".

Передісторія:

  • 30 серпня екс-голова НБУ Гонтарева овідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.
  • Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
  • Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева.
  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.
  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • Гонтарева пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

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Теми: Гонтарева Зеленський


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