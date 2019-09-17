Зеленський про Гонтареву: Право на безпеку не залежить від колишніх посад

Президент Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів оперативного розслідування обставин пожежі в будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої у с. Гореничі Київської області.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.

В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд)".

Деталі: Голова держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Підпал дому Гонтаревих Нацполіція

Цьому передувало: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла. Поліція за записами камер відеоспостереження встановила,, що близько 03-ї ночі невідома особа перелазила через паркан домоволодіння.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".

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