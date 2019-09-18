"Слуга народу" каже, що не складе мандат через кнопкодавство, хоч і зобов'язувалась

Нардеп від "Слуги народу" Олена Копанчук заявляє, що не складатиме мандат через кнопкодавство, на якому її спіймали, попри те, що підписувала відповідний меморандум.

Про це вона заявила на засіданні регламентного комітету, повідомляє журналіст Тетяна Ніколаєнко у Facebook.

На засіданні заслухали питання кнопкодавів. Голова комітету, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка запитав у Копанчук, чи підписувала вона 26 червня "Меморандум про відповідальність народного депутата від партії "Слуга народу"", який тоді підписували усі кандидати від цієї політсили.

"Так. Меморандум ми підписували. Зміст нам знайомий. Але меморандум був про наміри, тому на сьогоднішній день юридичної відповідальності як такої ще немає", - сказала Копанчук.

Синютка на це уточнив, що у пункті 7 меморандуму, який підписала Копанчук, вказано, що депутат зобов’язується добровільно скласти мандат за кнопкодавство, а у пункті 3 прописано, що депутат буде голосувати лише особисто.

"Чи готові ви скласти мандат, бо це ті речі, які ви публічно підписали?" - спитав Синютка.

Копанчук на це відповіла: "Зміст меморандуму – ще раз наголошу – є про наміри. Меморандум не несе юридичних наслідків".

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