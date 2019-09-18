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"Слуга народа" говорит, что не сложит мандат из-за кнопкодавства, хоть и обязывалась

Среда, 18 сентября 2019, 16:13

Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук заявляет, что не сложит мандат из-за кнопкодавства, на котором ее поймали, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум.

Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, сообщает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.

На заседании заслушали вопрос кнопкодавов. Председатель комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка спросил Копанчук, подписывала ли она 26 июня "Меморандум об ответственности народного депутата от партии "Слуга народа"", который тогда подписывали все кандидаты от этой политсилы.

"Да. Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет", - сказала Копанчук.

Синютка на это уточнил, что в пункте 7 меморандума, который подписала Копанчук, указано, что депутат обязуется добровольно сложить мандат за кнопкодавство, а в пункте 3 прописано, что депутат будет голосовать только лично.

"Готовы ли вы сложить мандат, потому что это те вещи, которые вы публично подписали?" - спросил Синютка.

Копанчук на это ответила: "Содержание меморандума – еще раз подчеркну – о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий".

Напомним: 

  • В Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
  • В конце июня "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Слуга народакнопкодавство
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