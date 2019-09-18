Объявленный в розыск заместитель мэра Днипра ушел в отпуск

Заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко, которого, по информации областной прокуратуры, подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра.

Детали: В мэрии сообщили, что отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября.

Ранее в пресс-службе горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно чиновник будет находиться в командировке в Турции.

Реакции на заявление прокуратуры о подозрении от Михаила Лысенко не было.

Что было раньше: Ранее в прокуратуре сообщили, что чиновников горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск.

Прокуратура не называла имена подозреваемых. По данным СМИ, подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко. В общем сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, среди которых заместитель мэра.

Вице-мэра города подозревают в том, что в сговоре с другими фигурантами они внесли "заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, в частности по классу бетона тротуарных блоков". Убытки бюджета оценивают в 29,5 миллиона гривен.

История вопроса: