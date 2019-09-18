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Объявленный в розыск заместитель мэра Днипра ушел в отпуск

Среда, 18 сентября 2019, 22:44

Заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко, которого, по информации областной прокуратуры, подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра.

Детали: В мэрии сообщили, что отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября.

Ранее в пресс-службе горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно чиновник будет находиться в командировке в Турции.

Реакции на заявление прокуратуры о подозрении от Михаила Лысенко не было.

Что было раньше: Ранее в прокуратуре сообщили, что чиновников горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск.

Прокуратура не называла имена подозреваемых. По данным СМИ, подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко. В общем сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, среди которых заместитель мэра.

Вице-мэра города подозревают в том, что в сговоре с другими фигурантами они внесли "заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, в частности по классу бетона тротуарных блоков". Убытки бюджета оценивают в 29,5 миллиона гривен.

История вопроса:

  • В июле во время визита президента в Днипро Владимир Зеленский и городской голова Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный (Новый) мост не отремонтируют к 14 сентября.
  • 9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост и взяли образцы бетона для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.
  • Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.
  • 7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.
  • 13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.
  • Филатов отметил, что службы мэрии сотрудничают со следствием. "Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро".
  • 14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Темы: Днепрпрокуратура
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