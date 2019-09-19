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Новини 18 вересня: погроза підриву мосту Метро, Пристайко та формула Штайнмаєра

Четвер, 19 вересня 2019, 00:00

У Києві озброєний чоловік погрожував підірвати міст через Дніпро, глава МЗС дав згоду на формулу Штайнмаєра — новини, які були актуальні 18 вересня.

Про міст Метро

У столиці 42-річний колишній військовий-кримчанин Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Чоловік їхав по мосту на автівці, але чомусь вирішив зупинитися і вийти. Він зробив кілька пострілів у повітря, після чого ходив і кричав, що все підірве.

Під час спецоперації, до якої було залучено близько 300 правоохоронців, чоловіка затримали. Всі деталі читайте в хроніці "Української правди".

Про формулу Штайнмаєра

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який перебував на цій посаді з 2014 року.

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду представника Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексія Резнікова.

У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він перебуває у реанімації.

Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.

В смт. Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.

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