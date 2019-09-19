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Новости 18 сентября: угроза взрыва моста Метро, Пристайко и формула Штайнмаера

Четверг, 19 сентября 2019, 00:00

В Киеве вооруженный мужчина грозился подорвать мост через Днепр, глава МИД дал согласие на формулу Штайнмаера — новости, которые были актуальны 18 сентября.

О мосте Метро

В столице 42-летний бывший военный-крымчанин Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро. Мужчина ехал по мосту на автомобиле, но почему-то решил остановиться и выйти. Он сделал несколько выстрелов в воздух, после чего ходил и кричал, что все взорвет.

Во время спецоперации, в которой принимало участие около 300 правоохранителей, мужчину задержали. Все детали читайте в хронике "Украинской правды".

О формуле Штайнмаера

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

Президент Владимир Зеленский назначил на должность представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова.

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.

В пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

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