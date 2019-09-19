"Мінер" мосту Метро попросив вибачення у киян

Міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що ветеран Олексій Белько, який погрожував 18 вересня підірвати міст Метро у Києві, просить вибачення за свій вчинок.

Джерело: брифінг Нацполіції щодо затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Пряма мова Коляди: "Перше, що я хочу передати від Олексія, він просить вибачення. Просить вибачення перед усіма, зокрема, перед жителями Києва за ті незручності, які вони мали вчора (18 вересня)…

Друге. Олексій нам сказав, що він не мав наміру підривати міст і все, що він хотів – це привернути до себе увагу.

Олексій каже, що у нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю фінансових коштів, проблеми особистого характеру, у нього були проблеми з його дівчиною, тому склалася така ситуація".

Деталі: 19 вересня до Белька приходили ветерани АТО Масі Найєм, Андрій Козьянчук, Яна Зінкевич, а також Коляда.

За словами міністерки, у цій ситуації перед міністерством ветеранів стоїть завдання забезпечити ветеранів увагою, починаючи від рекрутингу і закінчуючи життям після служби.

Що передувало: Увечері 18 вересня озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько. За словами Коляди, у 2014 році він пішов добровольцем воювати за територіальну цілісність України.

Через кілька годин Белька вдалося затримати. В результаті спецоперації ніхто не постраждав. Белька затримали з карабіном і помповою рушницею. Він влучив у дрон з помпової рушниці. Вибухівки при собі у ветерана не було. Одна з рушниць була зареєстрованою.

Голова столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачають покарання від штрафу до побавлення волі до 7 років.

Столичний мер Віталій Кличко зазначав, що "мінер" мосту був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Крищенко зазначив, що у ветерана взяли необхідні біологічні зразки для аналізів.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка