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"Минер" моста Метро попросил прощения у киевлян

Четверг, 19 сентября 2019, 14:45
Минер моста Метро попросил прощения у киевлян

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Алексей Белько, который угрожал 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве, просит прощения за свой поступок.

Источник: брифинг Нацполиции относительно задержания мужчину, который угрожал взорвать мост Метро

Прямая речь Коляды: "Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера (18 сентября)...

Второе. Алексей нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел – это привлечь к себе внимание.

Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отсутствием финансовых средств, проблемы личного характера, у него были проблемы с его девушкой, поэтому сложилась такая ситуация".

Детали: 19 сентября к Бельку приходили ветераны АТО Маси Найем, Андрей Козьянчук, Яна Зинкевич, а также Коляда.

По словам министра, в этой ситуации перед министерством ветеранов стоит задача обеспечить ветеранов вниманием, начиная от рекрутинга и заканчивая жизнью после службы.

Что предшествовало: вечером 18 сентября вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. По словам Коляды, в 2014 году он ушел добровольцем воевать за территориальную целостность Украины.

Через несколько часов Белька удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белька задержали с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что Бельку подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 7 лет.

Столичный мэр Виталий Кличко отмечал, что "минер" моста был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Крищенко отметил, что у ветерана взяли необходимые биологические образцы для анализов.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Киевметрополиция
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