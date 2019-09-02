Вересень принесе дощі

Джерело: Інтерфакс-Україна та Укргідрометцентр.

У західних та більшості центральних областей України 3 та 4 вересня очікуються короткочасні дощі та грози.

Деталі: На території західних, Житомирської, Вінницької, вдень Київської та Чернігівської, більшості центральних областей, місцями в Миколаївській і Одеській областях 3 вересня пройдуть короткочасні дощі, грози, в західній частині місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 3 вересня. Укргідрометцентр

На решті території опадів не очікується.

Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів, вдень - від 27 до 32.

У столиці ніч мине без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 17-19 градусів, вдень близько 30.

4 вересня по всій території України, крім Сходу, Криму та Приазов’я місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Прогноз погоди на 4 вересня. Укргідрометцентр

Стовпчики термометра вночі триматимуться на позначках від 8 до 13 градусів, вдень 20-25, в південних і східних областях вдень 25-30 градусів..

У Києві 4 вересня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-12, вдень 22-24 градуси.