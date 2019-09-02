Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вересень принесе дощі

Понеділок, 2 вересня 2019, 14:16

Джерело: Інтерфакс-Україна та Укргідрометцентр.

У західних та більшості центральних областей України 3 та 4 вересня очікуються короткочасні дощі та грози.

Деталі: На території західних, Житомирської, Вінницької, вдень Київської та Чернігівської, більшості центральних областей, місцями в Миколаївській і Одеській областях 3 вересня пройдуть короткочасні дощі, грози, в західній частині місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с. 

Прогноз погоди на 3 вересня.
Прогноз погоди на 3 вересня.
Укргідрометцентр

На решті території опадів не очікується.

Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів, вдень - від 27 до 32.

У столиці ніч мине без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза.  Температура вночі 17-19 градусів, вдень близько 30.

4 вересня по всій території України, крім Сходу, Криму та Приазов’я місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза. 

Прогноз погоди на 4 вересня.
Прогноз погоди на 4 вересня.
Укргідрометцентр

Стовпчики термометра вночі триматимуться на позначках від 8 до 13 градусів, вдень 20-25, в південних і східних областях вдень 25-30 градусів..

У Києві 4 вересня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-12, вдень 22-24 градуси.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: