Лещенко готовий розповісти Конгресу США про маніпуляції Джуліані

Журналіст і колишній нардеп Сергій Лещенко готовий свідчити перед Конгресом США про спроби адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані втрутитися в українську політику і втягнути нову владу в вибори президента США.

Джерело: стаття Лещенка в американському виданні The Washington Post

Пряма мова: "Тиражуючи неправду, Джуліані не лише обманює американських громадян. Він не лише втручається в українську політику, розвішуючи ярлики на депутатів парламенту і чиновників адміністрації президента. Він намагається втягнути нового президента України в американські вибори, що абсолютно неприпустимо.

Мені відомо, що лідери трьох комітетів Конгресу запросили у Білого дому та Державного департаменту всю переписку, яка стосується фігурантів цієї історії, включаючи мене. Як людина, яка бачила багато подій зблизька, я висловлюю готовність давати свідчення Конгресу США про те, що відбувається останні півроку в сірій зоні україно-американських відносин".

Деталі: У своїй статті Лещенко називає брехнею заяви Джуліані про те, що він свого часу оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів з метою допомогти американським демократам на виборах 2016 року.

Журналіст підкреслює, що, публікуючи інформацію про платежі, які Пол Манафорт отримував від Партії регіонів, він керувався мотивами справедливості.

Пряма мова: "Ані Хілларі Клінтон, ані Джо Байден, ані Джон Подеста, ані Джордж Сорос не просили мене оприлюднити ці файли".

"Я й гадки не мав, що через два з половиною роки викриття Манафорта буде цинічно використовуватися вже на виборах у США в 2020 році. Сценарій Руді Джуліані, який став рупором цієї кампанії, не тільки реабілітує засудженого в США злочинця Манафорта, а й підриває відносини США з Україною, яка самотужки протистоїть російській агресії вже більше п'яти років".

Деталі: Лещенко стверджує, що вся концепція Джуліані "побудована на дезінформації та маніпуляції фактами".

Колишній депутат зазначає, що слова адвоката про те, що Лещенко є "ворогом США і президента Трампа" коштували йому посади в команді нового президента Володимира Зеленського.

"Це обвинувачення здійснило руйнівний вплив на мою політичну кар'єру. Я допомагав команді Зеленського з січня, але тепер наклеп Джуліані коштував мені посади в новій адміністрації. Щоб не створювати проблем Зеленському, я зняв свою кандидатуру з розгляду", - пише Лещенко.

Він нагадав, що Джуліані посилався на рішення українського адміністративного суду від грудня 2018 року, яке не набуло законної сили, а згодом було оскаржене і повністю скасоване апеляційним судом.

"Апеляція винесла нове рішення, де сказано, що всі претензії на мою адресу безпідставні, і моїх опонентів навіть зобов'язали виплатити мені 100 доларів судових витрат", - йдеться у статті.

Лещенко також підкреслює, що Джуліані продовжує заявляти про те, що "чорна бухгалтерія" є шахрайським документом.

"Востаннє він заявив про це в інтерв'ю CNN кілька днів тому. Насправді, це справжній документ. Були проведені експертизи, які підтвердили справжність підписів фігурантів", - пише журналіст.

Передісторія: