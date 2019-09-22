Лещенко готовий розповісти Конгресу США про маніпуляції Джуліані
Журналіст і колишній нардеп Сергій Лещенко готовий свідчити перед Конгресом США про спроби адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані втрутитися в українську політику і втягнути нову владу в вибори президента США.
Джерело: стаття Лещенка в американському виданні The Washington Post
Пряма мова: "Тиражуючи неправду, Джуліані не лише обманює американських громадян. Він не лише втручається в українську політику, розвішуючи ярлики на депутатів парламенту і чиновників адміністрації президента. Він намагається втягнути нового президента України в американські вибори, що абсолютно неприпустимо.
Мені відомо, що лідери трьох комітетів Конгресу запросили у Білого дому та Державного департаменту всю переписку, яка стосується фігурантів цієї історії, включаючи мене. Як людина, яка бачила багато подій зблизька, я висловлюю готовність давати свідчення Конгресу США про те, що відбувається останні півроку в сірій зоні україно-американських відносин".
Деталі: У своїй статті Лещенко називає брехнею заяви Джуліані про те, що він свого часу оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів з метою допомогти американським демократам на виборах 2016 року.
Журналіст підкреслює, що, публікуючи інформацію про платежі, які Пол Манафорт отримував від Партії регіонів, він керувався мотивами справедливості.
Пряма мова: "Ані Хілларі Клінтон, ані Джо Байден, ані Джон Подеста, ані Джордж Сорос не просили мене оприлюднити ці файли".
"Я й гадки не мав, що через два з половиною роки викриття Манафорта буде цинічно використовуватися вже на виборах у США в 2020 році. Сценарій Руді Джуліані, який став рупором цієї кампанії, не тільки реабілітує засудженого в США злочинця Манафорта, а й підриває відносини США з Україною, яка самотужки протистоїть російській агресії вже більше п'яти років".
Деталі: Лещенко стверджує, що вся концепція Джуліані "побудована на дезінформації та маніпуляції фактами".
Колишній депутат зазначає, що слова адвоката про те, що Лещенко є "ворогом США і президента Трампа" коштували йому посади в команді нового президента Володимира Зеленського.
"Це обвинувачення здійснило руйнівний вплив на мою політичну кар'єру. Я допомагав команді Зеленського з січня, але тепер наклеп Джуліані коштував мені посади в новій адміністрації. Щоб не створювати проблем Зеленському, я зняв свою кандидатуру з розгляду", - пише Лещенко.
Він нагадав, що Джуліані посилався на рішення українського адміністративного суду від грудня 2018 року, яке не набуло законної сили, а згодом було оскаржене і повністю скасоване апеляційним судом.
"Апеляція винесла нове рішення, де сказано, що всі претензії на мою адресу безпідставні, і моїх опонентів навіть зобов'язали виплатити мені 100 доларів судових витрат", - йдеться у статті.
Лещенко також підкреслює, що Джуліані продовжує заявляти про те, що "чорна бухгалтерія" є шахрайським документом.
"Востаннє він заявив про це в інтерв'ю CNN кілька днів тому. Насправді, це справжній документ. Були проведені експертизи, які підтвердили справжність підписів фігурантів", - пише журналіст.
Передісторія:
- Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв’ю телеканалу CNN випадково визнав, що намагався тиснути на представників української влади, щоб ті почали розслідування щодо родини Джо Байдена.
- 9 вересня три комітети Палати представників Конгресу США заявили, що розпочали "широкомасштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.
- Наприкінці серпня видання "The New York Times" випустило матеріал про зустрічі адвоката президента США Рудольфа Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Йшлося, зокрема, про розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
- Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
- Серед таких людей він назвав екс-нардепа Сергія Лещенка. Сам Лещенко заявив, що тодішній генпрокурор України Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.
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