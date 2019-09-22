Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани

Воскресенье, 22 сентября 2019, 10:58
Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани

Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и втянуть новую власть в выборы президента США.

Источник: статья Лещенко в американском издании The Washington Post

Прямая речь: Тиражируя неправду, Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы, что абсолютно недопустимо.

Мне известно, что лидеры трех комитетов Конгресса запросили у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая касается фигурантов этой истории, включая меня. Как человек, видевший многие события вблизи, я выражаю готовность давать показания Конгрессу США о происходящем последние полгода в серой зоне украино-американских отношений".

Детали: В своей статье Лещенко называет враньем заявления Джулиани о том, что он в свое время обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов с целью помочь американским демократам на выборах 2016 года.

Журналист подчеркивает, что, публикуя информацию о платежах, которые Пол Манафорт получал от Партии регионов, он руководствовался мотивами справедливости.

Прямая речь: "Ни Хиллари Клинтон, ни Джо Байден, ни Джон Подеста, ни Джордж Сорос не просили меня обнародовать эти файлы".

"Я и предположить не мог, что спустя два с половиной года разоблачение Манафорта будет цинично использоваться уже на выборах в США в 2020 году. Сценарий Руди Джулиани, который стал рупором этой кампании, не только реабилитирует осужденного в США преступника Манафорта, но и подрывает отношения США с Украиной, которая в одиночку противостоит российской агрессии уже более пяти лет".

Детали: Лещенко утверждает, что вся концепция Джулиани "построена на дезинформации и манипуляции фактами".

Бывший депутат отмечает, что слова адвоката о том, что Лещенко является "врагом США и президента Трампа" стоили ему должности в команде нового президента Владимира Зеленского.

"Это обвинение оказало разрушительное влияние на мою политическую карьеру. Я помогал команде Зеленского с января, но теперь клевета Джулиани стоила мне должности в новой администрации. Не желая создавать проблем Зеленскому, я снял свою кандидатуру с рассмотрения", - пишет Лещенко.

Он напомнил, что Джулиани ссылался на решение украинского административного суда от декабря 2018 года, которое не вступило в законную силу, а впоследствии было оспорено и полностью отменено апелляционным судом.

"Апелляция вынесла новое решение, где сказано, что все претензии в мой адрес необоснованны, и моих оппонентов даже обязали выплатить мне 100 долларов судебных издержек", - говорится в статье.

Лещенко также подчеркивает, что Джулиани продолжает заявлять о том, что "черная бухгалтерия" является мошенническим документом.

"Последний раз он заявил об этом в интервью CNN несколько дней назад. На самом деле, это подлинный документ. Были проведены экспертизы, которые подтвердили подлинность подписей фигурантов", - пишет журналист.

Предыстория:

  • 20 сентября персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.
  • 9 сентября три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.
  • В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛещенкоСШАПол Манафорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Лещенко
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Лещенко возвращается в набсовет УЗ
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Последние новости
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Все новости...
Реклама: