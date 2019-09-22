Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани
Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и втянуть новую власть в выборы президента США.
Источник: статья Лещенко в американском издании The Washington Post
Прямая речь: Тиражируя неправду, Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы, что абсолютно недопустимо.
Мне известно, что лидеры трех комитетов Конгресса запросили у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая касается фигурантов этой истории, включая меня. Как человек, видевший многие события вблизи, я выражаю готовность давать показания Конгрессу США о происходящем последние полгода в серой зоне украино-американских отношений".
Детали: В своей статье Лещенко называет враньем заявления Джулиани о том, что он в свое время обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов с целью помочь американским демократам на выборах 2016 года.
Журналист подчеркивает, что, публикуя информацию о платежах, которые Пол Манафорт получал от Партии регионов, он руководствовался мотивами справедливости.
Прямая речь: "Ни Хиллари Клинтон, ни Джо Байден, ни Джон Подеста, ни Джордж Сорос не просили меня обнародовать эти файлы".
"Я и предположить не мог, что спустя два с половиной года разоблачение Манафорта будет цинично использоваться уже на выборах в США в 2020 году. Сценарий Руди Джулиани, который стал рупором этой кампании, не только реабилитирует осужденного в США преступника Манафорта, но и подрывает отношения США с Украиной, которая в одиночку противостоит российской агрессии уже более пяти лет".
Детали: Лещенко утверждает, что вся концепция Джулиани "построена на дезинформации и манипуляции фактами".
Бывший депутат отмечает, что слова адвоката о том, что Лещенко является "врагом США и президента Трампа" стоили ему должности в команде нового президента Владимира Зеленского.
"Это обвинение оказало разрушительное влияние на мою политическую карьеру. Я помогал команде Зеленского с января, но теперь клевета Джулиани стоила мне должности в новой администрации. Не желая создавать проблем Зеленскому, я снял свою кандидатуру с рассмотрения", - пишет Лещенко.
Он напомнил, что Джулиани ссылался на решение украинского административного суда от декабря 2018 года, которое не вступило в законную силу, а впоследствии было оспорено и полностью отменено апелляционным судом.
"Апелляция вынесла новое решение, где сказано, что все претензии в мой адрес необоснованны, и моих оппонентов даже обязали выплатить мне 100 долларов судебных издержек", - говорится в статье.
Лещенко также подчеркивает, что Джулиани продолжает заявлять о том, что "черная бухгалтерия" является мошенническим документом.
"Последний раз он заявил об этом в интервью CNN несколько дней назад. На самом деле, это подлинный документ. Были проведены экспертизы, которые подтвердили подлинность подписей фигурантов", - пишет журналист.
Предыстория:
- 20 сентября персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.
- 9 сентября три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.
- В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.