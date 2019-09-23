У Зеленського хочуть підписання міжнародного договору щодо України

У команді президента України Володимира Зеленського розглядають і піднімають на різних переговорах ідею про підписання масштабного міжнародного договору за участі провідних світових держав, щоб закріпити "на століття" суверенітет і територіальну цілісність України, чого не забезпечив свого часу Будапештський меморандум

Джерело: інтерв'ю помічника Зеленського Андрія Єрмака "Лівому берегу".

Пряма мова Єрмака: "У нас є ідея - зараз я говорю про це вперше - яка тепер звучить в переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б взяли участь всі найбільші гравці - Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція , Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність".

Деталі: Єрмак вказав, що оскільки Україна вже має досвід непрацюючих документів і гарантій, під які Україна зробила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, то він вважає, що як "один з елементів гарантії в Україні повинні з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій.

Пряма мова: "Питання в тому, чим ми наповнимо цей договір? Як юрист, при укладанні угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, в тому числі в суді. Ось якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того щоб підписати гарний документ і випити потім шампанського, тоді він буде працювати".

Говорячи про можливість приєднання США до переговорів в "нормандському форматі", Єрмак зазначив, що президент Зеленський вже озвучив чітку стратегію, що поки є переговори в Мінську і "нормандський" формат, і Україна зробить все, щоб рухатися в цих рамках.

"Якщо на якомусь етапі ми зрозуміємо, що" нормандський "формат не працює, будемо шукати інші формати", - додав він.

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