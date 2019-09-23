У Зеленського хочуть підписання міжнародного договору щодо України
У команді президента України Володимира Зеленського розглядають і піднімають на різних переговорах ідею про підписання масштабного міжнародного договору за участі провідних світових держав, щоб закріпити "на століття" суверенітет і територіальну цілісність України, чого не забезпечив свого часу Будапештський меморандум
Джерело: інтерв'ю помічника Зеленського Андрія Єрмака "Лівому берегу".
Пряма мова Єрмака: "У нас є ідея - зараз я говорю про це вперше - яка тепер звучить в переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому б взяли участь всі найбільші гравці - Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція , Китай, які зафіксували б на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність".
Деталі: Єрмак вказав, що оскільки Україна вже має досвід непрацюючих документів і гарантій, під які Україна зробила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, то він вважає, що як "один з елементів гарантії в Україні повинні з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій.
Пряма мова: "Питання в тому, чим ми наповнимо цей договір? Як юрист, при укладанні угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, в тому числі в суді. Ось якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того щоб підписати гарний документ і випити потім шампанського, тоді він буде працювати".
Говорячи про можливість приєднання США до переговорів в "нормандському форматі", Єрмак зазначив, що президент Зеленський вже озвучив чітку стратегію, що поки є переговори в Мінську і "нормандський" формат, і Україна зробить все, щоб рухатися в цих рамках.
"Якщо на якомусь етапі ми зрозуміємо, що" нормандський "формат не працює, будемо шукати інші формати", - додав він.
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"Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка
За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною
Нагадаємо:
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
- 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
- Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
- 19 вересня російський "Коммерсант" опублікував редакцію "формули Штайнмаєра", яку так і не підписали у Мінську. Згідно з нею, закон про "особливий статус" Донбасу набуває чинності о 20:00 у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, проведених за українським законодавством.
- Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".