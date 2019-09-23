Суд остаточно відмовився розбиратись, чи законно Зеленський призначив Богдана

Верховний суд остаточно відмовився розглядати законність призначення головою Адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під люстрацію.

Джерело: рішення суду від 18 вересня

Деталі: Суд вирішив, що голова "Громадського люстраційного комітету" Тетяна Козаченко не має права оскаржувати указ президента Володимира Зеленського про призначення Богдана.

Таким чином, Велика палата Верховного суду визнала правильним попередній висновок Касаційного адміністративного суду, який відмовився розглядати справу.

Суд зазначив, що особа може оскаржувати рішення влади лише тоді, якщо цей акт стосується безпосередньо її прав і свобод.

Оскільки Козаченко "не є учасником правовідносин з призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента", то такий указ не дає жінці права звертатись з позовом.

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