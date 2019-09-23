Суд остаточно відмовився розбиратись, чи законно Зеленський призначив Богдана

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Понеділок, 23 вересня 2019, 17:49

Верховний суд остаточно відмовився розглядати законність призначення головою Адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під люстрацію.

Джерело: рішення суду від 18 вересня

Деталі: Суд вирішив, що голова "Громадського люстраційного комітету" Тетяна Козаченко не має права оскаржувати указ президента Володимира Зеленського про призначення Богдана.

Таким чином, Велика палата Верховного суду визнала правильним попередній висновок Касаційного адміністративного суду, який відмовився розглядати справу.

Суд зазначив, що особа може оскаржувати рішення влади лише тоді, якщо цей акт стосується безпосередньо її прав і свобод.

Оскільки Козаченко "не є учасником правовідносин з призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента", то такий указ не дає жінці права звертатись з позовом.

Передісторія:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Експерти пояснювали, що Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Богдана головою Адміністрації президента, адже той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.
  • Громадський люстраційний комітет та його очільниця Тетяна Козаченко вирішили судитись із Зеленським через призначення Богдана.
  • Однак Верховний суд розцінив, позов до президента як необґрунтований і відмовився його розглядати.

Українська правда

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Теми: Богдан люстрація Зеленський суд


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