Суд окончательно отказался разбираться, законно ли Зеленский назначил Богдана

Верховный суд окончательно отказался рассматривать законность назначения главой Администрации президента Андрея Богдана, который подпадает под люстрацию.

Источник: решение суда от 18 сентября

Детали: Суд решил, что глава "Общественного люстрационного комитета" Татьяна Козаченко не имеет права обжаловать указ президента Владимира Зеленского о назначении Богдана.

Таким образом, Большая палата Верховного суда признала правильным предыдущее заключение Кассационного административного суда, который отказался рассматривать дело.

Суд отметил, что человек может обжаловать решение власти только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.

Поскольку Козаченко "не является участником правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента", то такой указ не дает женщине права обращаться с иском.

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