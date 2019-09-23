Суд окончательно отказался разбираться, законно ли Зеленский назначил Богдана
Верховный суд окончательно отказался рассматривать законность назначения главой Администрации президента Андрея Богдана, который подпадает под люстрацию.
Источник: решение суда от 18 сентября
Детали: Суд решил, что глава "Общественного люстрационного комитета" Татьяна Козаченко не имеет права обжаловать указ президента Владимира Зеленского о назначении Богдана.
Таким образом, Большая палата Верховного суда признала правильным предыдущее заключение Кассационного административного суда, который отказался рассматривать дело.
Суд отметил, что человек может обжаловать решение власти только тогда, если этот акт касается непосредственно его прав и свобод.
Поскольку Козаченко "не является участником правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента", то такой указ не дает женщине права обращаться с иском.
Предыстория:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.
- Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.
- Общественный люстрационный комитет и его руководитель Татьяна Козаченко решили судиться с Зеленским из-за назначения Богдана.
- Однако Верховный суд расценил, иск к президенту как необоснованный и отказался его рассматривать.