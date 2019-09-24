Верховний суд поставив крапку у справі про призначення Богдана главою ОП

Верховний суд відхилив апеляційну скаргу щодо указу президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента, яку пізніше було перейменовано в Офіс президента.

Джерело: Громадське з посиланням на рішення опубліковане в реєстрі судових рішень.

Суд не побачив підстав для задоволення скарги, також судді визнали, що рішення суду першої інстанції було ухвалене без процесуальних порушень.

Позов про визнання указу Зеленського незаконним подавала організація "Громадський люстраційний комітет", на її думку, Богдан підпадає під закон про люстрацію і не може обіймати посаду глави АП.

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