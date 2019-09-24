Верховний суд поставив крапку у справі про призначення Богдана главою ОП
Верховний суд відхилив апеляційну скаргу щодо указу президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента, яку пізніше було перейменовано в Офіс президента.
Джерело: Громадське з посиланням на рішення опубліковане в реєстрі судових рішень.
Суд не побачив підстав для задоволення скарги, також судді визнали, що рішення суду першої інстанції було ухвалене без процесуальних порушень.
Позов про визнання указу Зеленського незаконним подавала організація "Громадський люстраційний комітет", на її думку, Богдан підпадає під закон про люстрацію і не може обіймати посаду глави АП.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- Експерти пояснювали, що Зеленський порушив люстраційний закон, призначивши Богдана головою Адміністрації президента, адже той двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича.
- Сам Богдан вважає несправедливим те, що підпадає під люстрацію.
- Громадський люстраційний комітет та його очільниця Тетяна Козаченко вирішили судитись із Зеленським через призначення Богдана.
- Однак Верховний суд розцінив, позов до президента як необґрунтований і відмовився його розглядати.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua