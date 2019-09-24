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Верховный суд поставил точку в деле о назначение Богдана главой ОП

Вторник, 24 сентября 2019, 01:02
Верховный суд поставил точку в деле о назначение Богдана главой ОП

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по указу президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, которую позже было переименовано в Офис президента.

Источник: Громадське со ссылкой на решение опубликованное в реестре судебных решений.

Суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы, также судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без процессуальных нарушений.

Иск о признании указа Зеленского незаконным подавала организация "Общественный люстрационный комитет", по ее мнению, Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы АП.

Напомним: 

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.
  • Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.
  • Общественный люстрационный комитет и его руководитель Татьяна Козаченко решили судиться с Зеленским из-за назначения Богдана.
  • Однако Верховный суд расценил, иск к президенту как необоснованный и отказался его рассматривать.

Темы: БогданЗеленский
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