Верховный суд поставил точку в деле о назначение Богдана главой ОП

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по указу президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, которую позже было переименовано в Офис президента.

Источник: Громадське со ссылкой на решение опубликованное в реестре судебных решений.

Суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы, также судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без процессуальных нарушений.

Иск о признании указа Зеленского незаконным подавала организация "Общественный люстрационный комитет", по ее мнению, Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы АП.

Напомним: