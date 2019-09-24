Верховный суд поставил точку в деле о назначение Богдана главой ОП
Вторник, 24 сентября 2019, 01:02
Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по указу президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, которую позже было переименовано в Офис президента.
Источник: Громадське со ссылкой на решение опубликованное в реестре судебных решений.
Суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы, также судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без процессуальных нарушений.
Иск о признании указа Зеленского незаконным подавала организация "Общественный люстрационный комитет", по ее мнению, Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы АП.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
- Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.
- Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.
- Общественный люстрационный комитет и его руководитель Татьяна Козаченко решили судиться с Зеленским из-за назначения Богдана.
- Однако Верховный суд расценил, иск к президенту как необоснованный и отказался его рассматривать.