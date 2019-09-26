Зеленський пояснив, що значить "генпрокурор на 100% моя людина"

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Четвер, 26 вересня 2019, 08:41

Президент Володимир Зеленський пояснив, що значили його слова зі стенограми телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 липня про майбутнього генпрокурора Руслана Рябошапку, якого він назвав "на 100% своєю людиною".

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова: "Мій товариш (генпрокурор Рябошапка – ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда – це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий якийсь шлях, шлях виборчої кампанії".

Деталі: На брифінгу в Нью-Йорку після зустрічі з Трампом Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора.

Він додав, що Рябошапка хотів працювати в Офісі президента, тому що пройшов разом Зеленським 7 місяців виборчої кампанії.

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. У цій розмові Зеленський заявив: "Відколи ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100%  моєю людиною, мій кадидат, який буде затверджений парламентом, почне роботу у вересні".

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Передісторія:

  • Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп побажав новій владі "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
  • Йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

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Теми: Зеленський Трамп Рябошапка


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