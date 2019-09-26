Зеленський пояснив, що значить "генпрокурор на 100% моя людина"

Президент Володимир Зеленський пояснив, що значили його слова зі стенограми телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 липня про майбутнього генпрокурора Руслана Рябошапку, якого він назвав "на 100% своєю людиною".



Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова: "Мій товариш (генпрокурор Рябошапка – ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда – це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий якийсь шлях, шлях виборчої кампанії".

Деталі: На брифінгу в Нью-Йорку після зустрічі з Трампом Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора.

Він додав, що Рябошапка хотів працювати в Офісі президента, тому що пройшов разом Зеленським 7 місяців виборчої кампанії.

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. У цій розмові Зеленський заявив: "Відколи ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, мій кадидат, який буде затверджений парламентом, почне роботу у вересні".

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