Зеленский объяснил, что значит "генпрокурор на 100% мой человек"

Президент Владимир Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал "на 100% своим человеком".

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании".

Детали: На брифинге в Нью-Йорке после встречи с Трампом Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

По его словам, Рябошапка хотел работать в Офисе президента, потому что прошел вместе Зеленским 7 месяцев избирательной кампании.

Что этому предшествовало: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. В этом разговоре Зеленский заявил: "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре".

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