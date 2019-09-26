Зеленский объяснил, что значит "генпрокурор на 100% мой человек"

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Четверг, 26 сентября 2019, 08:41

Президент Владимир Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал "на 100% своим человеком".

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании".

Детали: На брифинге в Нью-Йорке после встречи с Трампом Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

По его словам, Рябошапка хотел работать в Офисе президента, потому что прошел вместе Зеленским 7 месяцев избирательной кампании.

Что этому предшествовало: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. В этом разговоре Зеленский заявил: "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре".

Узнать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США

Предыстория:

  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
  • Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.

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Темы: Зеленский Трамп Рябошапка


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