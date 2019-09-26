Лукашенко про Зеленського і Трампа: Вони сподобалися один одному

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп один одному сподобалися і це дуже важливо для лідера США.

Джерело: зустріч Лукашенка з представниками українських ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, як я її бачив, була пристойною, розумною, красивою...

Це було знайомство двох президентів, віч-на-віч. Воно пройшло з моєї точки зору, старого політичного вовка, дуже добре. Дуже добре. Вони сподобалися один одному.

Для Трампа – це дуже важливо, для Володі Зеленського – я не знаю, бо я його менше знаю. Можна сказати, що це був "гарячий день" для американо-українських відносин".

Деталі: За словами Лукашенка, початок президентського терміну Зеленського дає надію на розв’язання проблемних питань у відносинах між державами.

Він сказав, що сподівається на вирішення певних проблем, чого не вдалося зробити за президентства Петра Порошенка.

Що було раніше: 25 вересня Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Трампом.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, а на початку вересня американське видання "The Washington Post" опублікувало інформацію, що Трамп намагається тиснути на Зеленського, щоб той втрутився у вибори президента США 2020 року.

Йшлося про справу щодо сина колишнього віце-президента США і конкурента Трампа на виборах 2020 року Джо Байдена, який працював в українській газовій компанії, причетній до корупційних схем.

25 вересня у США зробили офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Після того Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

У діалозі Трамп просив Зеленського і генерального прокурора України розібратися у справі Байдена та побороти корупцію.

Сам Байден вважає, що Трамп ставить свої особисті інтереси вище за державні, тому Білий дім має притягнути його до відповідальності за зловживання владою.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

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