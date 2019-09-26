Лукашенко о Зеленском и Трампе: Они понравились друг другу
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп друг другу понравились и это очень важно для лидера США.
Источник: встреча Лукашенко с представителями украинских СМИ
Прямая речь Лукашенко: "Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, так как я видел, была приличной, умной, красивой...
Это было знакомство двух президентов, с глазу на глаз. Оно прошло с моей точки зрения, старого политического волка, очень хорошо. Очень хорошо. Они понравились друг другу.
Для Трампа - это очень важно, для Володи Зеленского - я не знаю, потому что я его меньше знаю. Можно сказать, что это был "горячий день" для американо-украинских отношений".
Детали: По словам Лукашенко, начало президентского срока Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов в отношениях между государствами.
Он сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при президентстве Петра Порошенко.
Что было раньше: 25 сентября Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Трампом.
В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, а в начале сентября американское издание "The Washington Post" опубликовало информацию о том, что Трамп пытается давить на Зеленского, чтобы он вмешался в выборы президента США 2020 года.
Речь шла о деле в отношении сына бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена, который работал в украинской газовой компании, причастной к коррупционным схемам.
25 сентября в США сделали официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента Дональда Трампа. После того Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
В диалоге Трамп просил Зеленского и генерального прокурора Украины разобраться в деле Байдена и побороть коррупцию.
Сам Байден считает, что Трамп ставит свои личные интересы выше государственных, и Белый дом должен привлечь его к ответственности за злоупотребление властью.
Напомним:
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
- Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.
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