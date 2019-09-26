Лукашенко о Зеленском и Трампе: Они понравились друг другу
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп друг другу понравились и это очень важно для лидера США.
Источник: встреча Лукашенко с представителями украинских СМИ
Прямая речь Лукашенко: "Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, так как я видел, была приличной, умной, красивой...
Это было знакомство двух президентов, с глазу на глаз. Оно прошло с моей точки зрения, старого политического волка, очень хорошо. Очень хорошо. Они понравились друг другу.
Для Трампа - это очень важно, для Володи Зеленского - я не знаю, потому что я его меньше знаю. Можно сказать, что это был "горячий день" для американо-украинских отношений".
Детали: По словам Лукашенко, начало президентского срока Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов в отношениях между государствами.
Он сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при президентстве Петра Порошенко.
Дополняется...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua