Лукашенко о Зеленском и Трампе: Они понравились друг другу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп друг другу понравились и это очень важно для лидера США.

Источник: встреча Лукашенко с представителями украинских СМИ

Прямая речь Лукашенко: "Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, так как я видел, была приличной, умной, красивой...

Это было знакомство двух президентов, с глазу на глаз. Оно прошло с моей точки зрения, старого политического волка, очень хорошо. Очень хорошо. Они понравились друг другу.

Для Трампа - это очень важно, для Володи Зеленского - я не знаю, потому что я его меньше знаю. Можно сказать, что это был "горячий день" для американо-украинских отношений".

Детали: По словам Лукашенко, начало президентского срока Зеленского дает надежду на решение проблемных вопросов в отношениях между государствами.

Он сказал, что надеется на решение определенных проблем, чего не удалось сделать при президентстве Петра Порошенко.

Что было раньше: 25 сентября Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Трампом.

В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, а в начале сентября американское издание "The Washington Post" опубликовало информацию о том, что Трамп пытается давить на Зеленского, чтобы он вмешался в выборы президента США 2020 года.

Речь шла о деле в отношении сына бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена, который работал в украинской газовой компании, причастной к коррупционным схемам.

25 сентября в США сделали официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента Дональда Трампа. После того Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

В диалоге Трамп просил Зеленского и генерального прокурора Украины разобраться в деле Байдена и побороть коррупцию.

Сам Байден считает, что Трамп ставит свои личные интересы выше государственных, и Белый дом должен привлечь его к ответственности за злоупотребление властью.

Напомним:

В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы