Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР
П'ятниця, 27 вересня 2019, 12:12
Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 27 вересня.
Джерело: коментар прес-секретаря ДБР Анжеліки Іванової УП.
Пряма мова: "Порошенко не прийшов".
Деталі: Іванова уточнила, що п’ятого президента мали допитати як свідка у провадженні щодо проходження кораблів ВМФ ЗСУ через Керченську протоку в 2018 році.
Порошенка чекають на допит 3 жовтня.
Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Передісторія:
- Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
- 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.
- 3 і 6 вересня Порошенко не з’явився на допит у ДБР, бо був зайнятий роботою народного депутата і перебував у сесійній залі Верховної Ради. З цієї ж причини він не прийшов у ДБР і 10 вересня.
Ірина Балачук, УП