Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР

Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 27 вересня.

Джерело: коментар прес-секретаря ДБР Анжеліки Іванової УП.

Пряма мова: "Порошенко не прийшов".

Деталі: Іванова уточнила, що п’ятого президента мали допитати як свідка у провадженні щодо проходження кораблів ВМФ ЗСУ через Керченську протоку в 2018 році.



Порошенка чекають на допит 3 жовтня.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Передісторія: