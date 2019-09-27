Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 12:12

Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань 27 вересня.

Джерело: коментар прес-секретаря ДБР Анжеліки Іванової УП.

Пряма мова: "Порошенко не прийшов".

Деталі: Іванова уточнила, що п’ятого президента мали допитати як свідка у провадженні щодо проходження кораблів ВМФ ЗСУ через Керченську протоку в 2018 році.
 
Порошенка чекають на допит 3 жовтня.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Передісторія:

  • Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".  
  • 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.
  • 3 і 6 вересня Порошенко не з’явився на допит у ДБР, бо був зайнятий роботою народного депутата і перебував у сесійній залі Верховної Ради. З цієї ж причини він не прийшов у ДБР і 10 вересня. 

Ірина Балачук, УП

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Теми: Порошенко ДБР


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